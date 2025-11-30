Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.17 комментариев
Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии по поводу замороженных российских активов, однако считает, что все страны ЕС должны разделить риски подобного решения.
Каллас в интервью испанской газете El Pais заявила, что опасения Бельгии относительно использования замороженных российских активов легитимны, передает ТАСС. Каллас подчеркнула, что «мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем».
По ее словам, Бельгия располагает обоснованными юридическими опасениями в отношении российских активов. Каллас пояснила, что необходимо сперва минимизировать риски, а затем разделить их между всеми странами Евросоюза по взаимному согласию вследствие появления политической воли.
Она также отметила, что ситуация усложнилась после расхождения позиций ЕС и США по этому вопросу: «Когда я путешествую по миру, многие страны говорят мне, что раньше было легко, потому что [позиции] ЕС и США совпадали во всем. Это уже не так, и это усложняет вещи».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу конфискации российских активов на саммите ЕС. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Европейского союза. Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых возможна конфискация российских активов в ЕС.