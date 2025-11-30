Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Каллас в интервью испанской газете El Pais заявила, что опасения Бельгии относительно использования замороженных российских активов легитимны, передает ТАСС. Каллас подчеркнула, что «мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем».

По ее словам, Бельгия располагает обоснованными юридическими опасениями в отношении российских активов. Каллас пояснила, что необходимо сперва минимизировать риски, а затем разделить их между всеми странами Евросоюза по взаимному согласию вследствие появления политической воли.

Она также отметила, что ситуация усложнилась после расхождения позиций ЕС и США по этому вопросу: «Когда я путешествую по миру, многие страны говорят мне, что раньше было легко, потому что [позиции] ЕС и США совпадали во всем. Это уже не так, и это усложняет вещи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу конфискации российских активов на саммите ЕС. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Европейского союза. Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых возможна конфискация российских активов в ЕС.