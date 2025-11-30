  • Новость часаМинобороны заявило о перехвате десяти украинских БПЛА утром
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    18 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    36 комментариев
    30 ноября 2025, 12:10 • Новости дня

    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам

    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
    @ Mohd Rasfan/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии по поводу замороженных российских активов, однако считает, что все страны ЕС должны разделить риски подобного решения.

    Каллас в интервью испанской газете El Pais заявила, что опасения Бельгии относительно использования замороженных российских активов легитимны, передает ТАСС. Каллас подчеркнула, что «мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем».

    По ее словам, Бельгия располагает обоснованными юридическими опасениями в отношении российских активов. Каллас пояснила, что необходимо сперва минимизировать риски, а затем разделить их между всеми странами Евросоюза по взаимному согласию вследствие появления политической воли.

    Она также отметила, что ситуация усложнилась после расхождения позиций ЕС и США по этому вопросу: «Когда я путешествую по миру, многие страны говорят мне, что раньше было легко, потому что [позиции] ЕС и США совпадали во всем. Это уже не так, и это усложняет вещи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу конфискации российских активов на саммите ЕС. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Европейского союза. Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых возможна конфискация российских активов в ЕС.

    27 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    @ Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


    Комментарии (7)
    28 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    На высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, заявившей, что «за последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них по три-четыре раза», отреагировал помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале.

    Мединский отметил в своем сообщении, что дочь члена КПСС, ныне глава европейской дипломатии, выдвинула серию «калласальных открытий» в военной истории, и пообещал в следующей публикации подробно разобрать, на кого и когда нападала Россия. Он сопроводил публикацию видеозаписью выступления Каллас.

    В постскриптуме Мединский обратился к своим подписчикам с вопросом о том, что они думают по поводу заявлений Каллас, используя ироничный тон в оценке ее слов.

    Ранее Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена словами Каллас о якобы нападении России на 19 стран.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю и напомнил, что СССР и Китай внесли основной вклад в победу во Второй мировой войне.

    Комментарии (23)
    29 ноября 2025, 21:37 • Видео
    Чрезвычайная ситуация в Сербии

    Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Комментарии (4)
    29 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков

    Журова: Каллас, Фон дер Ляйен и Макрон – три самых враждебных к России политика

    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова выделила трех западных лидеров, чьи высказывания и взгляды отражают наиболее враждебное отношение к России.

    Депутат Госдумы, зампред Комитета по международным отношениям Светлана Журова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу дипломатии ЕС Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона тремя самыми враждебными к России западными политиками.

    В интервью Lenta.ru Журова заявила, что такой выбор был сделан на основе их публичных высказываний и предпринимаемых ими шагов в отношении России.

    Журова объяснила свою позицию тем, что фон дер Ляйен и Каллас чаще всего выступают с негативными или спорными заявлениями, включая предложения, затрудняющие мирное урегулирование. Она выразила мнение, что именно эти две женщины заметнее других проявляют антироссийскую позицию.

    По оценке депутата, каждое высказывание и действие западных лидеров оценивается российской стороной с точки зрения влияния на отношения с Россией.

    Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран.

    В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен считает, что финансирование Украины должно идти только за счет замороженных российских активов в Евросоюзе.

    Ну а Эммануэль Макрон заявил, что Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, отметив так называемую «угрозу» со стороны Москвы.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что несмотря на абсурдные обвинения в адрес России в якобы готовности напасть на Евросоюз или НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств».

    Комментарии (19)
    27 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса, следует из результатов голосования.

    Резолюция Европарламента по урегулированию ситуации на Украине была принята большинством голосов, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, Европарламент заявил о непризнании новых российских регионов и призвал к выводу российских сил из Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    В резолюции ЕП , новые регионы России называются «временно оккупированными украинскими территориями», которые никогда не будут юридически признаны ЕС и его государствами-членами как российскими.

    Также подчеркивается, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать полный вывод российских войск с международно признанных территорий Украины и обязать Россию возместить нанесенный ущерб.

    Евродепутаты высказались за развертывание строгой международной миротворческой миссии под эгидой ООН по обе стороны линии соприкосновения. Они настаивают на формировании надежных гарантий безопасности для Украины, фактически аналогичных соглашениям НАТО, а также призывают ЕС согласиться на использование российских активов для финансовой поддержки Киева.

    Европарламент обозначил, что «двусмысленность» политики США ослабляет усилия по достижению мира. По мнению европарламентариев, Евросоюз должен занимать лидирующую позицию в поиске решений для украинского урегулирования.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    США предложили план урегулирования, по которому Киев уступает часть Донбасса, а Россия получает экономические и политические преференции.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    Президент России Владимир Путин заявил, что юридическое признание Крыма и Донбасса частью России должно обсуждаться на российско-американских переговорах.

    Комментарии (21)
    27 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Грушко: Россия не видит Европу участником переговоров по Украине

    Грушко: Россия не видит Европу среди переговорщиков по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что участие Европы в переговорах по Украине не рассматривается на фоне прошлых неудачных попыток посредничества.

    Россия не рассматривает Евросоюз в качестве участника переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил журналистам Александр Грушко, передает ТАСС. Замглавы МИД России подчеркнул, что это мнение базируется на негативном опыте европейского посредничества.

    В качестве примера дипломат напомнил события, предшествовавшие смене власти на Украине в 2014 году. По его словам, соглашение между Виктором Януковичем и украинской оппозицией предусматривало переходный период и создание правительства доверия, а также проведение досрочных выборов Верховной рады и президента. Грушко отметил, что гарантами этих соглашений выступали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции.

    Он подчеркнул, что европейские посредники не выполнили своих обязательств, что впоследствии привело к насильственному перевороту на Украине и разрушению достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Грушко обвинил НАТО и Евросоюз в нагнетании напряженности на Балтике. Он заявил, что Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил целенаправленную подготовку западных стран к военному конфликту и рост военных бюджетов.

    Комментарии (7)
    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (11)
    28 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    При том, что Россия не перестает заявлять об абсурдных обвинениях в якобы готовности напасть то на Евросоюз, то на НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве России.

    «Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО», – заявил Гончар в рамках презентации на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы».

    Он отметил, что Европа при этом стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность, передает его слова ТАСС.

    Посол указал на то, что Россия «не ищет конфронтации». Москва «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии», подчеркнул он.

    Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готов объявить добровольную военную службу в стране из-за страха перед Россией, и сделал это в четверг, 27 ноября, по сути объявив массовую подготовку французов к войне.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Макрон решил убедить Китай в самостоятельности Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время декабрьского визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиваться повышения статуса Евросоюза до полноценного стратегического партнера Пекина, особенно с акцентом на экономическое сотрудничество и технологический обмен, пишут китайские СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай с 3 по 5 декабря хочет заложить основу для будущих взаимовыгодных отношений между КНР и Евросоюзом, пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post. Макрон рассчитывает убедить руководство Поднебесной рассматривать ЕС как крупного самостоятельного партнера, а не как переменную величину на фоне международной напряженности.

    Источник сообщил журналистам, что стратегическая задача переговоров Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином – добиться уважения к ЕС как к самостоятельному и крупному экономическому игроку. Макрон планирует поднять вопросы выравнивания торгового баланса, обсуждение обязательств в сфере безопасности и мира, а также вывод отношений между ЕС и КНР на качественно новый уровень.

    Как отмечает источник, значительной частью обсуждения станет взаимодействие в сфере передовых микросхем и доступа к редкоземельным металлам. Китай заинтересован в сотрудничестве по технологиям, а ЕС нужен стабильный импорт стратегических ресурсов. Участники диалога будут отталкиваться от интересов двух сторон, а не позиций США, подчеркнул собеседник издания.

    Стоит отметить, что в преддверии визита Эммануэля Макрона в Китай, Пекин усилил давление на Японию перед визитом и призвал Францию поддерживать принцип «одного Китая» в ситуации вокруг Тайваня.

    В то же время, как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз наказал Китай введением санкций за торговлю с Россией.

    А сам Макрон на саммите ЕС отметил, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов угрожают доступу европейских компаний к важному сырью.


    Комментарии (7)
    28 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Провалились переговоры о допуске Британии к оборонному фонду ЕС

    Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС завершились неудачей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Британии не смогло договориться с ЕС о допуске к оборонному фонду SAFE.

    Британия не смогла договориться с Евросоюзом о присоединении к оборонному фонду Security Action for Europe (SAFE), передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Об этом сообщил британский государственный министр по отношениям с ЕС Ник Томас-Симондс.

    Министр также отметил, что переговоры с Евросоюзом велись добросовестно, однако Британия готова подписывать лишь те соглашения, которые соответствуют национальным интересам.

    Оборонный фонд SAFE был создан Евросоюзом для финансирования совместных европейских оборонных проектов. Великобритания после выхода из Евросоюза может принимать участие в этих инициативах только на правах внешнего партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не ожидает заключения соглашения с Британией по вступлению в оборонный фонд ЕС из-за споров о размере взноса.

    Ранее Британия отказалась платить от четырех до 6,5 млрд евро за доступ к кредитному инструменту SAFE для оборонной промышленности Европы.

    Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Британия заинтересована во вступлении в фонд, но не готова соглашаться на несправедливые условия. Лондон считает требования Евросоюза завышенными и готов одобрять только выгодные стране соглашения.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Польский премьер обвинил своего президента в саботаже против нацбезопасности

    Премьер Польши Туск обвинил президента Польши Навроцкого в саботаже

    Польский премьер обвинил своего президента в саботаже против нацбезопасности
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже, который возник из-за отказа главы государства подписывать документы о присвоении офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обвинил президента страны Кароля Навроцкого в саботаже. Туск уточнил, что президент отказался подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и о награждении героев, борющихся с иностранными диверсиями, цитирует РИА «Новости» заявление политика в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Президент упорно отказывается подписывать заявления о присвоении первых офицерских званий молодым сотрудникам спецслужб и награждать медалями героев, борющихся с иностранными диверсиями. Это не просто попытка узурпировать полномочия правительства. Это саботаж, направленный против национальной безопасности», – написал Туск.

    Продолжающийся конфликт между премьером и президентом объясняется тем, что они представляют разные политические силы. По словам Навроцкого, премьер отрезал его от информации спецслужб и не учитывает позицию президента при принятии важных решений. Сам Навроцкий регулярно блокирует инициативы правительства, накладывает вето на законы, предложенные Туском, и отказывается утверждать назначение послов и другие документы кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Туск потребовал от президента Навроцкого извинений за отказ утверждать повышение в званиях польских офицеров спецслужб.

    Сам Навроцкий потребовал извинений от руководителей спецслужб, которые не пришли на традиционную встречу перед церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности.

    Позже еще и глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Навроцкого в подготовке общественного мнения к выходу Польши из Евросоюза.

    Комментарии (2)
    27 ноября 2025, 19:18 • Новости дня
    Польша начала подготовку баз к приему дополнительного контингента войск США

    В Польше начали готовить военные базы к росту численности войск США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подготовке инфраструктуры для увеличения числа американских военнослужащих, отметив уже начатую работу.

    О подготовке польских военных баз к увеличению численности размещенных в стране американских войск сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА «Новости». Министр уточнил, что соответствующее задание получено инспекторатом поддержки Минобороны, деятельность которого направлена на обеспечение готовности к расширению американского контингента.

    На данный момент, по информации агентства, в Польше находятся около 10 тысяч американских военнослужащих. Косиняк-Камыш пояснил, что меры по подготовке военной инфраструктуры координируются польскими властями совместно с американскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Косиняк-Камыш заявил, что Польша в ближайшие годы планирует увеличить выпуск артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 30 раз.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее предрек возможный распад Запада из-за изменений во внешней политике Соединенных Штатов.

    Туск также отметил, что инцидент с дронами над Польшей не произошел из-за ошибки, вопреки утверждению президента США Дональда Трампа.


    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Захарова назвала чудовищными заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран

    Захарова осудила заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран

    Tекст: Вера Басилая

    Москва возмущена заявлениями главы евродипслужбы Каи Каллас о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Новый выпад руководителя евродипслужбы Каи Каллас в адрес Москвы Захарова назвала чудовищным, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что приходится периодически реагировать на подобные заявления, чтобы не оставлять их без внимания. По словам Захаровой, слова Каллас о том, что за столетие Россия якобы напала на 19 стран, шокировали российских граждан.

    Захарова отметила, что в России хорошо знают свою историю и помнят, кто и сколько раз нападал на Россию. Дипломат напомнила о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также подчеркнула память о том, «какие войска из каких стран гитлеровской клики где дислоцировались».

    Ранее Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию.

    Каллас также отметила, что мирный план для Украины должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России и расходов на оборону.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    Комментарии (3)
    27 ноября 2025, 19:03 • Новости дня
    Фицо заявил об усталости ЕС от военных расходов Украины
    Фицо заявил об усталости ЕС от военных расходов Украины
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств и назвал альтернативу финансированию.

    Украина проигрывает войну и не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, заявил премьер Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости». По его словам, значительная часть государств Евросоюза продолжают настаивать на финансовой поддержке Украины, несмотря на коррупционные скандалы и высокий уровень недоверия к украинским властям.

    Он отметил, что некоторые страны ЕС выражают сомнения относительно прозрачности расходования выделяемых Украине средств. Фицо подчеркнул, что уже в 2026-2027 годах Киеву потребуется огромная финансовая помощь, однако государства Евросоюза не желают покрывать эти расходы за счет своих национальных бюджетов. В связи с этим появилась идея использовать замороженные активы России.

    Фицо добавил, что использование российских замороженных средств чревато большими судебными разбирательствами и рисками ответных шагов со стороны России. Он сообщил, что запросит у словацкого парламента мандат для гибкости в переговорах по этому вопросу на предстоящем саммите Евросоюза в декабре.

    Премьер также подчеркнул: «Думаю, что сегодня один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры, использовать замороженные активы России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран – США, РФ и Украины. Это совсем другой механизм, поддержку которого я могу представить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 выдали на Украину 30,9 млрд евро из доходов от активов России.

    Европейский союз рассматривает возможность затребовать у Киева возврат кредита, полученного до предоставления долгосрочного финансирования за счет российских активов.

    Еврокомиссия готовит юридический текст по возможному использованию замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 14:47 • Новости дня
    Захарова высмеяла власти Латвии за планы демонтировать ж/д пути в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предпложила, что власти Латвии, вероятно, нуждаются в шпалах от железнодорожных путей, ведущих в Россию, чтобы использовать их для топки.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией по поводу инициативы латвийских властей, пишет «Комсомольская правда».

    Захарова предположила, что властям Латвии, шпалы, вероятно, нужны для топки.

    Латвийский портал радио и телевидения LSM сообщил о возможных планах руководства страны полностью демонтировать железную дорогу, соединяющую Латвию с Россией. По данным СМИ, такое заявление сделал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

    Захарова подчеркнула, что не видит другого объяснения, кроме потребности латвийских властей в древесине для отопления.

    Ранее слово «Латвия» прозвучало в эфире «Радио Судного дня».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русофобия разрушает прибалтийскую экономику.

    Власти Латвии заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Фицо: Нет сомнений, что Крым и Донбасс останутся под контролем России

    Фицо выразил уверенность, что Крым и Донбасс останутся под контролем России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто уже не сомневается в том, что Крым, Донбасс и ряд других областей останутся под контролем России, а сама страна выйдет из конфликта на Украине «абсолютным победителем», передает РИА «Новости».

    Обращаясь к депутатам на заседании парламента, он отметил: «Сегодня кто-то сомневается в том, что Крым навсегда останется под российским контролем? Никто. Сегодня кто-то сомневается в том, что Луганск будет под контролем России? Никто».

    Фицо пояснил, что около 20% территории ДНР, которая остается под контролем Киева, вероятнее всего также перейдет России, как и Херсон, Запорожье и другие регионы. Он добавил, что когда в начале конфликта говорил о невозможности его военного разрешения и о том, что Украина не станет членом НАТО, многие с ним не согласились, однако, по мнению Фицо, именно он оказался прав.

    Премьер подчеркнул, что горд тем, что его позиция оказалась верна с самого начала конфликта. Он выразил надежду, что Украина будет участвовать в мирных переговорах, и призвал Евросоюз не препятствовать этому процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Фицо заявил об усталости Евросоюза от военных расходов на Украину и предложил альтернативные варианты финансирования.

    Ранее Фицо и премьер-министр Болгарии Росен Желязков поддержали мирную инициативу США по урегулированию ситуации на Украине.

    А во время дискуссии в Попраде Фицо призвал студентов, выступающих за продолжение конфликта, лично отправиться на Украину.

    Комментарии (0)
    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
