Бельгия согласилась использовать активы России при гарантиях ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бельгийское правительство готово поддержать инициативы по максимизации прибыли от замороженных российских активов на сумму около 200 млрд евро, если Евросоюз разделит юридические риски, сообщает ТАСС.

Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил Financial Times, что страна может рассмотреть изменение порядка обращения с активами России, если ответственность будет возложена на все государства – члены ЕС.

Прево подчеркнул: «В случае одобрения новых инициатив необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность». Бельгия ранее избегала любых действий в отношении российских активов из-за опасений судебных разбирательств и возможных значительных выплат по искам.

Министр также отметил, что подобные меры могут вызвать недоверие других стран к сохранности их средств в Европе, подорвать доверие к евро и обрушить финансовые рынки ЕС. Прево добавил, что для Бельгии важно сохранять замороженные средства как рычаг воздействия в мирных переговорах и для финансирования восстановления Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить на Украину 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов.