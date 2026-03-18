Песков: Кремль пока не сформировал позицию по запрету обвинительной информации в СМИ
Кремль сейчас не имеет позиции по предложению запретить «обвинительную информацию» в СМИ, этим должны заниматься законодатели, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Не могу говорить о какой-то позиции до того, как сами наши законодатели не рассмотрят подобную инициативу», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что это «целиком и полностью их прерогатива».
Напомним, Госсовет Татарстана разработал законопроект о запрете для СМИ публиковать обвинительные суждения до вступления в силу решения суда. Ранее в Кремле призвали избегать расплывчатых формулировок в запретительных законах ради предотвращения злоупотреблений.