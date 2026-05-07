Алиханов сообщил о сроках начала поставок российских самолетов

Алиханов заявил, что российские производители смогут начать поставки самолетов авиакомпаниям через один-два месяца после получения всех необходимых разрешительных документов, передает РИА «Новости». По его словам, серийные борты уже готовы к передаче, и задержки связаны исключительно с оформлением разрешений.

Алиханов отметил: «С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц – два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям». Министр подчеркнул, что непосредственно начало эксплуатации самолетов – процесс постепенный.

Он пояснил, что на первых этапах новые самолеты будут использоваться на коротких маршрутах, чтобы обучить летный и наземный персонал особенностям работы с новой техникой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал старт поставок серийных самолетов Ил-114-300 в августе 2026 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин ожидает передачу первых полностью импортозамещенных воздушных судов российским авиакомпаниям в 2026 году.

Корпорация Ростех подтвердила планы начала эксплуатации лайнеров SJ-100 и МС-21 в 2026 году.