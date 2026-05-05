    Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 17:20 • Новости дня

    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами масштабной атаки беспилотников по Чебоксарам стали двое мирных жителей, еще 34 человека получили различные травмы, включая одного ребенка, повреждено 28 многоквартирных домов, сообщают власти республики.

    Два человека погибли в результате самой масштабной атаки беспилотников по Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев в своем канале на платформе «Макс».

    «Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», - написал он.

    Еще 34 человека получили ранения, в том числе один ребенок. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц, а оставшимся в стационарах оказывается вся необходимая помощь, сообщил Николаев, подчеркнув, что медицинский персонал работает в усиленном режиме.

    Основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых живут 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции, их жителям предложено переселиться в подготовленные общежития и три пункта временного размещения, где организовано питание, предоставлены медикаменты и работают психологи.

    В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, решение о котором принято на заседании оперативного штаба. Это позволит оперативно мобилизовать ресурсы для быстрой помощи пострадавшим. Глава Чувашии заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших и пострадавших, этот вопрос находится на его особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного налета украинских беспилотников на Чебоксары 5 мая трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Позже глава Чувашии заявил о повторных ударах по городу. После этого в Чебоксарах открыли пункты временного размещения, и более 700 человек обратились за помощью.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Бывшая украинская журналистка объяснила бессмысленность уничтожения Зеленского

    Журналистика Панченко: Почему Россия не трогает Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему, по ее мнению, сохранение жизни Владимира Зеленского выгоднее для Москвы, чем устранение лидера киевского режима. По ее мнению, сегодня Зеленский все чаще и на Украине и Западе воспринимается не как герой, а как диктатор и вор.

    В своем Telegram-канале Панченко отмечает, что пример Ирана показывает: если убрать действующего лидера, власть часто переходит к еще более радикальным политикам.

    Она подчеркнула, что если бы Россия устранила Зеленского два года назад, это не изменило бы ситуацию на Украине, а он стал бы национальным героем и мучеником. Тогда бы в мире Зеленского воспринимали исключительно как жертву, и его жертва укрепила бы воинственность украинцев.

    Теперь же, по мнению Панченко, ситуация изменилась. «Сегодня на Украине Зеленский воспринимается уже как диктатор и вор. Вся его команда – как опухоль на теле Украины. И уже во всем мире видят, что метастазы вышли далеко за пределы Украины», – написала журналистка.

    Панченко добавила, что имидж Зеленского становится все токсичнее, и даже на международной арене появляется все больше вопросов к продолжению поддержки Киева.

    «Сегодня само существование Зеленского уничтожает его образ героя. Еще немного такой политики по отношению к украинцам, и народ будет считать русских освободителями», – поясняет Панченко.

    Ранее Politico заявила о потере Зеленским надежды на поддержку со стороны Вашингтона.


    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    Политолог Шеслер: Предупреждение жителей Киева подтверждает готовность России к ответному удару

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    5 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Военкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью российские военные поразили объекты энергетики, железнодорожные станции и промышленные предприятия в нескольких регионах Украины, сообщают военкоры с места событий.

    Взрывы прозвучали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Запорожской областях, сообщил военкор Евгений Поддубный. Целями атак стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии.

    В Днепропетровской области поражены склады промышленного кластера «Метинвест» и железнодорожная станция, сообщили «Военкоры Русской Весны». В Вышгородском районе под Киевом после попадания вспыхнул сильный пожар на территории промышленного предприятия. Удары также пришлись по промзоне в Запорожье.

    В районе полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата. Из-за этого в регионе начались проблемы с подачей топлива. Кроме того, в Харьковской области уничтожен железнодорожный состав, а в Одессе повреждена портовая инфраструктура.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич заявил о повреждении местного промышленного предприятия и железнодорожной инфраструктуры.

    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале объявил о введении с 6 мая режима тишины, подчеркнув, что решение украинских властей является зеркальным.

    «Считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая», – написал Зеленский.

    Он уточнил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально, добавляет РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России объявило о распоряжении президента страны Владимира Путина объявить перемирие в течение 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Зеленский на саммите ЕС пригрозил  ударить дронами по параду Победы в Москве. В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по московскому параду в честь Дня Победы.

    5 мая 2026, 01:05 • Новости дня
    Продюсеру Максиму Фадееву болезнь три года мешала получить почетное звание

    Продюсеру Фадееву болезнь три года мешала получить почетное звание

    Tекст: Катерина Туманова

    Музыкант и продюсер Максим Фадеев рассказал, как получил спустя несколько лет присужденное ему президентом России звание Заслуженного деятеля искусств.

    Фадеев сообщил, что в конце 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    «Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна – моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог… Администрация президента пошла навстречу – награду мне недавно передали без публичного вручения», – написал он в Telegram-канале.

    Музыкант приложил к посту фото бархатной коробочки с соответствующим почетным знаком и письма с благодарностью российского президента за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Фадеев поблагодарил администрацию президента за понимание.

    Агорафобия – это тревожное расстройство, характеризующееся сильным страхом перед местами или ситуациями, откуда трудно выбраться или где сложно получить помощь, в том числе среди скоплений людей или на безлюдной улице. Сопровождается паническими атаками, головокружением, учащенным сердцебиением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе в январе показал, как за десять лет сбросил 100 кг.

    4 мая 2026, 23:10 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять 10,5 млрд рублей у основателя «Русагро»

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральная прокуратура требует обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича в рамках дела о коррупции, следует из документов суда.

    В одном из документов указано требование Генпрокуратуры обратить в доход Российской Федерации денежные средства на счетах основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Общая сумма средств, подлежащих изъятию, превышает 10 млрд рублей, передает ТАСС.

    «Обратить в доход Российской Федерации принадлежащие Мошковичу Вадиму Николаевичу денежные средства, находящиеся на счетах в банках, на совокупную сумму в размере 10 млрд 658 млн 199 тыс. 288 рублей», – сказано в документе.

    Дело рассматривается в рамках антикоррупционного иска, подробности расследования и оснований для иска в сообщении не раскрываются.

    Основное слушание назначено на пятое мая в 10.00 мск. Соответчиками выступают супруга бизнесмена Наталья Быковская, бывший глава холдинга «Разгуляй» Сергей Трибунский, Юлия Трибунская и еще один человек. Кроме того, претензии предъявлены компаниям «Финансовый ресурс» и «Профит».

    Напомним: в марте 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена по обвинению в мошенничестве. В январе 2026 года Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела. Позже замгенерального прокурора подал в суд антикоррупционный иск об изъятии активов основателя агрохолдинга. Мошкович признать вину в мошенничестве и даче взятки отказывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура ранее потребовала изъять имущество и активы основателя «Русагро» Мошковича. Также суд арестовал почти 470 млн акций Мошковича.

    5 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Власти ДНР сообщили о скором окружении Константиновки
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска берут в малое кольцо населенный пункт Константиновка в ДНР, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский рассказал, что российские войска берут населённый пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике в малое кольцо, замыкая окружение украинских сил, передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, сейчас самые ожесточённые боевые действия идут именно в Константиновке. «Идет такое малое кольцо вокруг Константиновки на замыкании», – отметил он, добавив, что после освобождения Ильинки и Длинной Балки российские силы выравнивают фронт на северном направлении.

    Кимаковский также сообщил, что продвижение продолжается на север, а линия соприкосновения российских и украинских сил смещается на запад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия создала полукольцо протяженностью 16 км вокруг Константиновки и поставила группировку ВСУ под угрозу полного окружения.

    Российские подразделения на юго-западе Константиновки усилили давление на противника.

    Российские дроноводы и артиллеристы взяли под огневой контроль все подходы к Константиновке в ДНР.

    5 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все

    Эксперт Григорьев: Киевский режим не выполняет никакие соглашения о прекращении огня

    Tекст: Олег Исайченко

    Предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины. В то же время, украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Максим Григорьев.

    «Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне – очередной гуманный жест со стороны российского руководства», – считает Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Он усомнился, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

    «Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

    «На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

    В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая.

    «Это связано с тем, что Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата. Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

    «Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

    «А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь», – добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания».

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    4 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Смартфоны Apple и Samsung оставили в списке параллельного импорта

    Минпромторг: Смартфоны Apple и Samsung остаются в списке параллельного импорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смартфоны от компаний Apple, Samsung и других производителей по-прежнему разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта, сообщили журналистам в Минпромторге.

    В актуальном списке разрешенных к ввозу устройств из категории «электрооборудование» значатся телефоны марок Alcatel-Lucent, Apple, Asus, Cisco, Google Pixel, Samsung, Nokia и других брендов, передает ТАСС. Это дает возможность официально привозить такие гаджеты в страну без одобрения со стороны правообладателей.

    В Минпромторге особо отметили, что для ввоза продукции должны соблюдаться все необходимые требования к безопасности, подтверждению оригинальности и наличие сертификатов соответствия. «При этом должны соблюдаться иные установленные требования к такого рода продукции (в части безопасности, оригинальности происхождения, наличия сертификатов соответствия и прочие)», – подчеркнули в министерстве.

    В феврале объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума.

    4 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка России Галина Ненашева

    Tекст: Катерина Туманова

    Заслуженная артистка России певица Галина Ненашева умерла в возрасте 85 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

    «Сегодня пришла печальная весть – не стало легендарной певицы Галины Ненашевой. Ей было 85 лет», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста Малахова в Telegram-канале.

    Телеведущий отметил яркий след Ненашевой в истории отечественной эстрады и напомнил, что она была лауреатом «Песни года» и ряда международных конкурсов.

    «Она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей», – написал он.

    Напомним, в январе СМИ сообщали о том, что певица Галина Ненашева оказалась в больнице после ухудшения состояния и диагностированной нестабильной стенокардии.

    Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в городе Онега Архангельской области. После окончания чебаркульской средней школы в 1958 году поступила в хор Челябинского оперного театра.

    В 1961 году Ненашева начала выступать на драматической сцене, а затем продолжила карьеру в оперетте. Наибольшую известность она получила в 1970-е годы, когда ее репертуар включал русские народные песни, такие как «Травушка-муравушка» и «Утушка луговая».

    Она исполняла известные романсы, среди которых «Две гитары» и «Ямщик, не гони лошадей». В ее творчестве были песни композиторов Александра Мажукова, Максима Фрадкина, Рафаила Майорова и зарубежных авторов.

    5 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Эксперт Христофору спрогнозировал падение Киева в случае удара по параду 9 мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне грозит обернуться падением Киева и капитуляцией Украины, такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

    Христофору заявил, что угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 мая может привести к падению Киева и капитуляции Украины, передает РИА «Новости».

    В эфире своего YouTube-канала он заявил: «Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?».

    Эксперт подчеркнул, что подобные заявления не делают Зеленского более привлекательным для европейских партнеров. По его оценке, подобная риторика только приближает эскалацию конфликта и может иметь необратимые последствия для украинского руководства.

    Христофору также отметил, что международному сообществу стоит призвать Зеленского к дипломатии и не допустить, чтобы беспилотные летательные аппараты были использованы против Москвы 9 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пообещал Украине и Владимиру Зеленскому серьезный и кратный ответ в случае попытки удара по параду Победы в Москве 9 мая.

    Минобороны России предупредило о нанесении ответного массированного ракетного удара по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы 9 мая в Москве.

    5 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали второй направлявшийся к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь дрон ВСУ, направлявшийся к Москве, ликвидирован силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 1.20.

    Ранее Собянин сообщал о первом, ликвидированном в ночь на вторник БПЛА.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.

    5 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о ликвидированном на подлете к городу БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали на подлете к городу украинский БПЛА, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.


