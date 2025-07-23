Названы сроки поставок самолета Ил-114

Алиханов объявил о начале поставок Ил-114-300 в августе 2026 года

Tекст: Денис Тельманов

Поставки серийных самолетов Ил-114-300 должны начаться в августе 2026 года, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

Алиханов уточнил, что премьер-министр Михаил Мишустин ознакомился с самолетом Ил-114 на выставке «Иннопром». «В этом году мы уже завершаем его сертификацию, и по плану у нас в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов», – заявил министр.

Ранее неоднократно обсуждались сроки запуска серийного производства Ил-114-300, который позиционируется как современный региональный самолет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что серийное производство самолетов МС-21 и «Байкал» запланировано к концу 2026 года.

Первые воздушные суда с полностью отечественными системами и двигателями будут переданы российским авиакомпаниям в следующем году. Стоимость российских самолетов Ил-114 после репрайсинга составит 2,6 млрд рублей за борт, что сопоставимо с иностранными аналогами.