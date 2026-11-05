МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

Tекст: Валерия Городецкая

Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.