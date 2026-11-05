Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу
МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу
Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.
Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.
Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.
Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.
В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.
В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.