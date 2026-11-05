Суд в Ростове вынес приговор двум участникам ячейки «Таблиги Джамаат»

Tекст: Елизавета Шишкова

Суд назначил наказание двум участникам экстремистской ячейки, действовавшей в Обливском районе области. «Южным окружным военным судом вынесен приговор оставшимся двум участникам обливского «Джамаата», не признавшим свою вину. Им назначено шесть лет и четыре года колонии общего режима», – сообщил РИА «Новости» представитель регионального УФСБ.

Под видом религиозной группы злоумышленники вовлекали местных мусульман в незаконную деятельность. В частности, они насаждали ложное мнение о неисполнении российского законодательства, отрицали необходимость участия мусульман в спецоперации на Украине и оправдывали террористические организации Ближнего Востока и Центральной Азии.

Деятельность группы пресекли сотрудники спецслужб. Против организатора и четверых участников были возбуждены уголовные дела, а в ходе обысков у них изъяли экстремистскую литературу.

Ранее суд вынес приговор троим другим фигурантам дела, заключившим досудебные соглашения. Они получили сроки до трех с половиной лет общего режима и года ограничения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Южный окружной военный суд приговорил уроженца Республики Крым Муроджона Ертаева (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) к 29 годам лишения свободы за подготовку поджога СИЗО в Ростовской области.

В сентябре местного жителя приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку диверсии на объектах транспортной инфраструктуры.

В 2024 году в Обливском районе области ликвидировали ячейку «Таблиги Джамаат*».