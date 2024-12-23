ФСБ пресекла деятельность ячейки «Таблиги Джамаат» в Ростовской области

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель УФСБ по региону заявил, что лидеры организации неоднократно посещали зарубежные лагеря, где получали ложные религиозные учения, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, члены ячейки маскировались под религиозную группу и вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность. Они проводили собрания, на которых насаждали мнение о неисполнении российских законов, отрицали участие мусульман в СВО и оправдывали террористические организации на Северном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

В отношении организатора и четырех участников ячейки возбуждены уголовные дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Во время обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу и личные записи, подтверждающие их причастность к преступлениям. Все подозреваемые были арестованы.

Ранее сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области пресекли деятельность запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат*».