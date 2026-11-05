СК: Подростка и его друга арестовали в Петербурге за попытку убить мать юноши

Tекст: Елизавета Шишкова

Следователи в Пушкинском районе Петербурга расследуют уголовное дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Поводом для преступления стали личные неприязненные отношения между подростком и его матерью, сообщает ГСУ СК по Петербургу в Max.

Инцидент произошел 3 ноября. По версии следствия, злоумышленники напали на женщину в квартире на Колпинском шоссе в Пушкине. Один из них удерживал потерпевшую, а второй нанес ей множественные удары ножом в область туловища, головы и шеи. После этого они выбросили женщину в окно второго этажа.

Довести свой умысел до конца фигуранты не смогли, так как потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили ряд судебных экспертиз и решают вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае подростка в Петербурге задержали за нанесение случайному знакомому десятков ножевых ранений.

В марте суд арестовал подозреваемого в убийстве и расчленении тела сверстника.

В четверг шестнадцатилетний подросток был задержан по подозрению в этом преступлении.