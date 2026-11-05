Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
«Крокус» отозвал иск к «Ингосстраху» на 1,7 млрд рублей
Компания «Крокус Интернешнл» направила в Арбитражный суд Москвы ходатайство об отказе от иска о взыскании с «Ингосстраха» около 1,7 млрд рублей страхового возмещения в связи с терактом в 2024 году.
Ходатайство поступило в суд 28 октября и может быть рассмотрено 6 ноября, передает РИА «Новости». Иск был подан в июле. Разбирательство проходит в закрытом режиме из-за наличия документов, составляющих банковскую тайну, и материалов расследования уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал апелляционные жалобы адвокатов осужденных за теракт.
Весной суд удовлетворил все 27 гражданских исков по уголовному делу о теракте. Тогда 15 из 19 фигурантов дела осудили на пожизненные сроки.