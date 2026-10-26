Суд зарегистрировал жалобы на приговор исполнителям теракта в «Крокусе»

Суд зарегистрировал жалобы защиты на приговор осужденным за теракт в «Крокусе»

Tекст: Денис Тельманов

Жалобы были получены в установленном порядке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. В дальнейшем документы будут направлены на рассмотрение в Апелляционный военный суд, уточнили представители суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте защита фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловала приговор суда.

Напомним, суд приговорил четырех исполнителей нападения к пожизненному сроку.

В прошлом году пострадавшие при теракте подали несколько десятков судебных исков с требованием возместить убытки.