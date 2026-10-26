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Суд зарегистрировал жалобы на приговор исполнителям теракта в «Крокусе»
Суд зарегистрировал жалобы защиты на приговор осужденным за теракт в «Крокусе»
Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал апелляционные жалобы адвокатов осужденных за теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Жалобы были получены в установленном порядке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. В дальнейшем документы будут направлены на рассмотрение в Апелляционный военный суд, уточнили представители суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте защита фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловала приговор суда.
Напомним, суд приговорил четырех исполнителей нападения к пожизненному сроку.
В прошлом году пострадавшие при теракте подали несколько десятков судебных исков с требованием возместить убытки.