Более 30 исков подали пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Ирма Каплан

«На заседании в четверг еще двое потерпевших заявили исковые заявления о возмещении убытков и морального вреда», – рассказал он РИА «Новости».

Информатор уточник, что число исков превысило 30 штук, однако суммы новых исков не разглашаются.

В начале августа Второй западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По ходатайство прокурора процесс закрыли от публики для обеспечения безопасности его участникам.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

Позже были найдены и другие соучастники нападения на концертный зал. Организаторы теракта действовали в интересах Украины. Следствие считает, что нападение организовали члены «Вилаят Хорасан» (структурное подразделение ИГ, террористической организации, запрещенной в России).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время нападения на мужчина спас жену, прикрыв ее собой. Он погиб, а женщина слышала разговоры террористов на тюркском языке, сообщила свидетельница в суде.

