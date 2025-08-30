Свидетельница по делу «Крокуса» рассказала, как муж спас ее от террористов

Свидетельница рассказала суду, что муж прикрыл ее телом от террористов в «Крокусе»

Tекст: Вера Басилая

Во время выездного заседания Второго Западного окружного военного суда, проходящего в здании Мосгорсуда, о героическом поступке рассказала признанная потерпевшей женщина, передает ТАСС. Она поведала суду, что во время атаки террористов в «Крокусе» ее супруг упал на нее и прикрыл своим телом.

Женщина сообщила, что слышала, как на нее и рядом падали гильзы, понимая, что муж погиб. Она также отметила, что слышала голоса четырех проходивших мимо террористов, разговаривавших на тюркском языке.

По ее словам, именно действия мужа позволили ей выжить во время трагедии.

Ранее правоохранитель рассказал, что одного из террористов после погони пришлось снимать с дерева.

Террористов перед нападением на «Крокус» заставили жарить шашлык для конспирации.

Процесс по делу об атаке на «Крокус» решили закрыть от публики.