Кадыров показал пленного ВСУ, спасенного от голодной смерти

Tекст: Ольга Иванова

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району Чечни взяли в плен пехотинца ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Пленный – Петр Суровых, служивший в 57-й отдельной бригаде ВСУ и уроженец Днепропетровска. Кадыров подчеркнул, что пленного планируют использовать для пополнения обменного фонда.

Кадыров в своем сообщении отметил: «Очередное пополнение обменного фонда организовали бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством… Рустама и Исмаила Агуевых. В этот раз «новобранец» – Суровых Петр, представитель 57-й бригады, пехотинец. Родом из Днепропетровска, теперь он временно сменил географию и род деятельности».

Как следует из сообщения главы Чечни, Суровых рассказал, что его командиры покинули расположение части и рассредоточились по окрестным поселкам, оставив личный состав без поддержки. По словам Кадырова, состояние пехотинца свидетельствовало о тяжелом положении ВСУ – у Суровых были явные проблемы даже с питанием.

Кадыров также добавил, что бойцы подразделения спасли Суровых не только от плена, но и, по его словам, от «голодной смерти». Теперь, заметил глава Чечни, у пленного будет нормальное питание, место для отдыха и возможность переосмыслить произошедшее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий с Украины рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров. Командир одной из украинских бригад также применял пытки к осужденным бойцам. Родственники мобилизованных с Украины заявили о пытках военнослужащих в ямах.



