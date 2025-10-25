Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Кадыров показал пленного ВСУ, спасенного от голодной смерти
Пехотинец из состава 57-й бригады Вооруженных сил Украины пополнил обменный фонд, оказавшись в плену у бойцов батальона «Запад-Ахмат» и избежав, по их словам, голодной смерти.
Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России совместно с сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району Чечни взяли в плен пехотинца ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Пленный – Петр Суровых, служивший в 57-й отдельной бригаде ВСУ и уроженец Днепропетровска. Кадыров подчеркнул, что пленного планируют использовать для пополнения обменного фонда.
Кадыров в своем сообщении отметил: «Очередное пополнение обменного фонда организовали бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством… Рустама и Исмаила Агуевых. В этот раз «новобранец» – Суровых Петр, представитель 57-й бригады, пехотинец. Родом из Днепропетровска, теперь он временно сменил географию и род деятельности».
Как следует из сообщения главы Чечни, Суровых рассказал, что его командиры покинули расположение части и рассредоточились по окрестным поселкам, оставив личный состав без поддержки. По словам Кадырова, состояние пехотинца свидетельствовало о тяжелом положении ВСУ – у Суровых были явные проблемы даже с питанием.
Кадыров также добавил, что бойцы подразделения спасли Суровых не только от плена, но и, по его словам, от «голодной смерти». Теперь, заметил глава Чечни, у пленного будет нормальное питание, место для отдыха и возможность переосмыслить произошедшее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий с Украины рассказал о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров. Командир одной из украинских бригад также применял пытки к осужденным бойцам. Родственники мобилизованных с Украины заявили о пытках военнослужащих в ямах.