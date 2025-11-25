В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров

Депутат Колесник: Британия не имеет права находиться за столом переговоров по Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Призыв британского МИД к России сесть за стол переговоров – форменное лицемерие со стороны Лондона. Британия – один из главных разжигателей и спонсоров украинского кризиса. Ее ракеты, поставленные ВСУ, уже несколько лет падают на российские города и гражданские объекты, далекие от военной инфраструктуры», – напомнил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

По его словам, у Лондона нет никакого морального права что-либо требовать от Москвы, особенно в части украинского урегулирования. «Россия с весны 2022 года так или иначе находится за столом переговоров. А вот места для Британии я там пока не вижу. Экс-премьер Борис Джонсон прямо вмешался и сорвал намечавшиеся мирные треки в рамках стамбульских переговоров», – указал он.

«Британские власти никогда не были образцом честности. Но в последние несколько десятилетий стали просто олицетворением лицемерия. Собственно, выражение «англичанка гадит» знают не только в России – оно известно по всему миру», – заметил депутат. Собеседник отметил, что заявление Купер только подтверждает справедливость рейтинга газеты ВЗГЛЯД, в котором Британия занимает первое место.

«Впрочем, нынешний выпад в сторону России, на мой взгляд, показывает слабость британской стороны и отсутствие у нее понимания путей урегулирования украинского кризиса. Это похоже на немного боязливое прощупывание почвы Лондоном на предмет того, как можно развивать переговорные треки. Тем более, что их союзники за несколько лет так и не предоставили внятного плана по деэскалации», – заключил Колесник.

Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять непосредственное участие во встречах, посвященных урегулированию украинского кризиса. «Главное – чтобы Россия села за стол переговоров», – сказала она по итогам телефонных бесед с коллегами с Украины, Германии, Франции, Финляндии, Италии и Польши.

При этом, несколькими днями ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил об активизации плана отправки войск на Украину в связи с возобновлением переговоров с США. Лондон уже определил, какие подразделения готовы к быстрому развертыванию в рамках так называемой «Коалиции готовности» с участием 30 стран, пишет Bloomberg.

Лондон заверяет в намерении разместить свои войска только после прекращения огня и заключения мирного соглашения. Кроме того, сейчас Британия обучает украинских военных на своей территории, но хочет иметь возможность делать это непосредственно на Украине.

Стоит напомнить, что полтора года назад на тот момент глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон будет предоставлять Украине военную помощь в размере трех млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодно «столько, сколько потребуется».

Также, дипломат говорил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям в любой точке российской территории. По его словам, у Киев есть карт-бланш на принятие решений самостоятельно, сообщает Reuters.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как Британия сорвала мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году. По итогам нескольких встреч проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» из 18 пунктов был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Но затем украинская сторона «выбросила его на свалку истории».

Позднее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сказал, что подпись под документом поставил Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа». На тот момент депутат возглавлял группу украинских переговорщиков.

Сам Арахамия объяснил отказ Киева от условий России влиянием на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сразу после возвращения украинской делегации из Стамбула дипломат приехал в Киев и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать». «Давайте будем просто воевать», – призывал он.