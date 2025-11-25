При БПЛА-атаке на Таганрог один человек погиб и трое пострадали

Tекст: Катерина Туманова

«В результате ночной массированной воздушной атаки на наш город повреждены: два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №7. К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Никто не останется без поддержки, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», – написала она.

Камбулова добавила, что утром рабочая группа начнет обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба, чтобы по результатам обследования принять решение о необходимых мерах.

