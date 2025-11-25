Госпитализация мужчины и пожар в доме стали последствиями атаки БПЛА на Кабардинку

Госпитализация жителя и пожар в доме вызвала атака БПЛА на Кабардинку

Tекст: Катерина Туманова

«По одному из адресов пострадал мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице. Он получил ранение ноги ниже колена. Угрозы жизни нет, пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города», – сообщил в Telegram-канале Оперативный штаб Краснодарского края.

Там добавили, что по еще одному адресу из-за падения обломков начался пожар, его ликвидировали представители регионального МЧС.

«По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара в частном доме составила 300 кв. м. Он возник из-за падения обломков БПЛА», – уточнили в штабе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мирный житель Новороссийска пострадал при падении БПЛА на дом. Также в ночь на вторник сообщалось, что в Новороссийске дрон ВСУ повредил квартиру на 16-м этаже многоквартирного дома, а чуть позже стало известно о втором поврежденном дроном доме.