Обломки БПЛА повредили второй многоквартирный дом в Новороссийске

Tекст: Катерина Туманова

«В результате повреждены три квартиры на 11 и 12 этажах. Возникшее возгорание в одном из помещений оперативно ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», – сказано в сообщении.

Оперштаб добавил, что в городе развернули пункт временного размещения на базе школы №29, о чем проинформировал глава города Андрей Кравченко.

При необходимости в пункте временного размещения примут жителей квартир и домов, пострадавших в результате атаки БПЛА.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мирный житель Новороссийска пострадал при падении БПЛА на дом. Также в ночь на вторник сообщалось, что в Новороссийске дрон ВСУ повредил квартиру на 16-м этаже многоквартирного дома.