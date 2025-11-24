В Новороссийске из-за атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом

Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной»

Tекст: Катерина Туманова

Депутаты направили инициативу о новых мерах борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью председателю Верховного суда России Игорю Краснову, сообщает РИА «Новости».

Основные изменения предусматривают обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и страхование таких сделок, если имущество выступает единственным для покупателя или продавца.

Документ отмечает, что это необходимо для предотвращения афер и усиления защиты особенно уязвимых категорий, к которым относятся участники спецоперации на Украине, матери-одиночки и пенсионеры.

По данным парламентариев, суды уже признали более 3 тыс. сделок с участием пожилых граждан недействительными, что позволяет говорить о массовом характере проблемы.

«Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике», – сказано в обращении депутатов.

Колунов и Вольфсон уверены, что предлагаемые изменения смогут уменьшить количество мошенничеств и восстановить гарантии защиты прав и законных интересов граждан.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело. Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье по оспариванию сделки о продаже принадлежащей Долиной квартиры.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников. Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег. В Госдуме подготовили закон против «бабушкиных схем» с квартирами.