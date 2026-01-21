Эксперт Федорова объяснила, как сэкономить на платежах за ЖКУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Установка индивидуальных счетчиков на воду – наиболее эффективный шаг, позволяющий уменьшить платежи за холодную и горячую воду на 20–40%, сказала Федорова в беседе с «Газетой.Ru».

Иногда этот способ позволяет сэкономить даже больше, особенно если в квартире проживает мало людей. Она рекомендовала регулярно передавать показания и не забывать о поверке приборов учета.

По словам Федоровой, наличие общедомового прибора учета тепла также помогает платить только за реально потребленную энергию. В теплые зимы разница в суммах может быть значительной. Она отметила, что терморегуляторы на радиаторах позволяют экономить до 10–15% за сезон в домах с поквартирным учетом тепла.

Эксперт объяснила, что переход на многотарифные счетчики электроэнергии выгоден для тех, кто активно использует электротехнику в вечернее и ночное время, позволяя сэкономить до 15–25%. Она посоветовала заменить обычные лампы на энергосберегающие для дополнительной экономии.

Федорова напомнила, что жильцы могут сокращать расходы на содержание жилья, отказываясь от неиспользуемых услуг, меняя подрядчиков или пересматривая частоту работ. Вовлеченность жителей и активный Совет дома, по ее словам, позволяют влиять на «экономику дома» и снижать плату для каждой квартиры.

Кроме того, специалист рекомендовала не забывать о льготах и субсидиях: «На практике субсидию можно получить, если расходы на ЖКХ превышают установленную долю дохода семьи. Это не стыдно и не сложно – и иногда снижает платеж на 30–50%».

Федорова подчеркнула, что просрочки и долги приводят к дополнительным затратам. Она посоветовала обращаться за рассрочкой в случае финансовых трудностей и отметила, что экономия на ЖКХ – это результат разумного потребления и участия в жизни дома.

Ранее в Госдуме рассказывали, что жильцы многоквартирных домов могут добиться снижения платы за содержание общего имущества в случае недобросовестной работы управляющих компаний.