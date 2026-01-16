Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
В Госдуме рассказали о праве требовать перерасчета платы за содержание МКД
Жильцы многоквартирных домов (МКД) могут добиться снижения платы за содержание общего имущества в случае недобросовестной работы управляющих компаний, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Она напомнила, что управляющая компания (УК) обязана содержать и проводить текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, например, делать уборку подъездов и двора.
«Если в акте [сдачи-приемки оказанных услуг] написано, что работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в должном объеме, за этим следует перерасчет платы за содержание и текущий ремонт МКД», – заявил Разворотнева ТАСС.
Она уточнила, что для более эффективного контроля за качеством работы управляющей компании жильцы должны выбрать совет дома и наделить председателя правом подписывать акты сдачи-приемки работ.
Депутат отметила, что вскоре вступит в силу норма, позволяющая председателю совета дома подписывать акты без специального решения собственников. Сейчас жильцы могут сменить управляющую компанию не ранее чем через год, за исключением случаев, когда компания не выполняет условия договора.
Акты о некачественной работе УК позволят сменить её раньше установленного срока на общем собрании, если за решение проголосуют не менее 50% собственников помещений в доме.