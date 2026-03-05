Лавров указал на явный украинский след в атаке на газовоз

Лавров: Украинский след в атаке на российский газовоз не пытаются скрыть

Tекст: Вера Басилая

Сергей Лавров заявил о том, что украинский след в атаке на газовоз «Арктик Метагаз» практически не скрывается, передает РИА «Новости».

По его словам, нападение стало очередным примером «террористической сущности киевского режима», при этом судно следовало полностью легально по своему маршруту.

Министерство транспорта России ранее сообщало, что атака произошла во вторник в Средиземном море. Безэкипажные катера Украины приблизились к российскому газовозу недалеко от территориальных вод Мальты и нанесли удар.

Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

Президент Владимир Путин назвал это нападение террористическим актом.

Эксперт Алексей Анпилогов допустил причастность к организации удара спецслужб Британии или Франции.