Президент Польши отменил выплаты и льготы неработающим гражданам Украины

Навроцкий отменил выплаты и льготы неработающим украинцам в Польше

Tекст: Антон Антонов

«Президент Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины», – приводит слова Богуцкого РИА «Новости».

Богуцкий сообщил, что теперь выплаты по программе «800 плюс» (800 злотых, более 200 долларов, ежемесячно на каждого ребенка) будут зависеть от профессиональной активности родителей.

Ранее принятый сеймом Польши закон предполагал выдачу пособий украинцам независимо от их трудовой занятости, однако Навроцкий наложил на него вето. По словам Богуцкого, президент стремится к тому, чтобы для украинских граждан действовали стандартные условия, без особых преференций или исключительных льгот.

Документ также отменяет ранее действовавшие льготы для неработающих украинцев, включая доступ к программам лечения и реабилитации, а также субсидии на рецептурные препараты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины начали организовывать временное жилье и социальную поддержку для граждан, которые могут вернуться с Польши после отмены выплат неработающим украинцам. Сейм Польши 12 сентября принял законопроект, согласно которому неработающие иностранцы лишаются доступа к соцпособиям. Навроцкий ранее наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам, объяснив это необходимостью ограничить выплату детских пособий неработающим украинцам.