Президент Польши наложил вето на проект о помощи украинским беженцам

Tекст: Ольга Иванова

Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении специального статуса и льгот для украинских беженцев, прибывших в страну после февраля 2022 года, передает ТАСС. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Навроцкий подчеркнул: «Мы должны стремиться к социальной справедливости, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в представленном мне виде». Президент пояснил, что не может одобрить документ, так как он не предусматривает ограничение выплаты пособия на детей.

По мнению польского лидера, подобные льготы должны предоставляться только украинцам, которые официально трудоустроены в Польше. В результате вето законопроект возвращается на доработку в парламент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Польше Василий Боднар сравнил украинцев в Польше с незваными постояльцами, которые со временем начинают раздражать хозяев жилья. Глава Минюста Польши выразил опасения по поводу роста числа преступлений после возвращения демобилизованных с Украины военных. Число украинских беженцев в Европе превысило 6 млн человек.