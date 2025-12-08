Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.0 комментариев
FT: Мерц опасается роста расходов Германии на помощь Киеву
Глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что стране придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году из-за ограниченных возможностей других ключевых союзников, сообщает газета Financial Times.
Мерц обеспокоен тем, что Берлину, возможно, придется взять на себя основную часть расходов по поддержке Киева в 2026 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.
Ожидается, что во время встречи на Даунинг-стрит Мерц выразит коллегам опасения по поводу того, что Германия может стать крупнейшим донором Киева, поскольку Франция и Британия сталкиваются с финансовыми ограничениями. Германия уже сейчас считается крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, говорится в материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры опасаются, что пересмотр американской стратегии может вынудить Киев отступить из Донбасса без серьезных гарантий безопасности.
Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц планируют провести встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.