FT: Мерц опасается роста расходов Германии на помощь Киеву

Tекст: Ольга Иванова

Мерц обеспокоен тем, что Берлину, возможно, придется взять на себя основную часть расходов по поддержке Киева в 2026 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

Ожидается, что во время встречи на Даунинг-стрит Мерц выразит коллегам опасения по поводу того, что Германия может стать крупнейшим донором Киева, поскольку Франция и Британия сталкиваются с финансовыми ограничениями. Германия уже сейчас считается крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, говорится в материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры опасаются, что пересмотр американской стратегии может вынудить Киев отступить из Донбасса без серьезных гарантий безопасности.

Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Мерц планируют провести встречу с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между Киевом и Вашингтоном об урегулировании ситуации на Украине.