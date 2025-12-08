Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.11970 комментариев
National Interest оценило возможность Зеленского сбежать в Израиль
Законодательство Израиля, предусматривающее быстрое гражданство и налоговые льготы, создало условия для переезда крупных украинских бизнесменов, включая бывших соратников Владимира Зеленского, сообщает National Interest.
Израиль стал идеальным направлением для украинских олигархов, что отмечает издание National Interest. Право на гражданство по репатриации, десятилетнее освобождение от налогов на зарубежные доходы и отсутствие экстрадиции делают страну привлекательной для лиц, подозреваемых в коррупции.
В материале подчеркивается, что среди ставших постоянными жителями Израиля есть такие фигуры, как олигарх Тимур Миндич – бывший партнер Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» и обвиняемый украинскими властями в выведении более 100 млн долларов через коррупционные схемы на «Энергоатоме». По информации издания, Миндич успел попасть в Израиль за считанные часы до задержания в Киеве, и теперь Украина требует его выдачи, однако израильская сторона не спешит удовлетворять запрос.
В похожей ситуации оказался Игорь Коломойский (внесен в России в список экстремистов и террористов) – еще один представитель крупного капитала с украинским и израильским гражданством, арестованный по обвинениям в Киеве.
Авторы статьи отмечают, что Израиль после начала спецоперации на Украине стал местом эмиграции для тысяч украинцев, среди которых могут быть и держатели незаконно добытого капитала.
В статье подчеркивается, что возможность эмиграции самого Владимира Зеленского на фоне усиления давления на его администрацию, хотя и не подтверждены фактами, приобретают реальную основу с учетом сложившихся в Израиле правовых «лазеек».
Эксперты делают акцент на необходимости для израильских властей ужесточить контроль над иммиграционной и финансовой политикой, чтобы страна не стала постоянным убежищем для выходцев из постсоветского пространства, замешанных в коррупционных схемах.
Ранее особняк украинского бизнесмена Тимура Миндича в элитном пригороде Тель-Авива оказался пустым и без охраны.
МВД Украины включило Тимура Миндича и Александра Цукермана в список разыскиваемых за тяжкие экономические преступления.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос пообещал объявить Миндича и Цукермана в международный розыск.
Участники коррупционного скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, которых бы хватило для содержания одной бригады ВСУ в течение года.