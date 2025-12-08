Tекст: Вера Басилая

Израиль стал идеальным направлением для украинских олигархов, что отмечает издание National Interest. Право на гражданство по репатриации, десятилетнее освобождение от налогов на зарубежные доходы и отсутствие экстрадиции делают страну привлекательной для лиц, подозреваемых в коррупции.

В материале подчеркивается, что среди ставших постоянными жителями Израиля есть такие фигуры, как олигарх Тимур Миндич – бывший партнер Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» и обвиняемый украинскими властями в выведении более 100 млн долларов через коррупционные схемы на «Энергоатоме». По информации издания, Миндич успел попасть в Израиль за считанные часы до задержания в Киеве, и теперь Украина требует его выдачи, однако израильская сторона не спешит удовлетворять запрос.

В похожей ситуации оказался Игорь Коломойский (внесен в России в список экстремистов и террористов) – еще один представитель крупного капитала с украинским и израильским гражданством, арестованный по обвинениям в Киеве.

Авторы статьи отмечают, что Израиль после начала спецоперации на Украине стал местом эмиграции для тысяч украинцев, среди которых могут быть и держатели незаконно добытого капитала.

В статье подчеркивается, что возможность эмиграции самого Владимира Зеленского на фоне усиления давления на его администрацию, хотя и не подтверждены фактами, приобретают реальную основу с учетом сложившихся в Израиле правовых «лазеек».

Эксперты делают акцент на необходимости для израильских властей ужесточить контроль над иммиграционной и финансовой политикой, чтобы страна не стала постоянным убежищем для выходцев из постсоветского пространства, замешанных в коррупционных схемах.

Ранее особняк украинского бизнесмена Тимура Миндича в элитном пригороде Тель-Авива оказался пустым и без охраны.

МВД Украины включило Тимура Миндича и Александра Цукермана в список разыскиваемых за тяжкие экономические преступления.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос пообещал объявить Миндича и Цукермана в международный розыск.

Участники коррупционного скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, которых бы хватило для содержания одной бригады ВСУ в течение года.