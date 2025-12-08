  • Новость часаЛукьянов объяснил жалобы Трампа на нечитавшего мирный план Зеленского
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    11970 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    23 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    20 комментариев
    8 декабря 2025, 11:12

    National Interest оценило возможность Зеленского сбежать в Израиль

    National Interest оценило возможность Зеленского сбежать в Израиль
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Законодательство Израиля, предусматривающее быстрое гражданство и налоговые льготы, создало условия для переезда крупных украинских бизнесменов, включая бывших соратников Владимира Зеленского, сообщает National Interest.

    Израиль стал идеальным направлением для украинских олигархов, что отмечает издание National Interest. Право на гражданство по репатриации, десятилетнее освобождение от налогов на зарубежные доходы и отсутствие экстрадиции делают страну привлекательной для лиц, подозреваемых в коррупции.

    В материале подчеркивается, что среди ставших постоянными жителями Израиля есть такие фигуры, как олигарх Тимур Миндич – бывший партнер Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» и обвиняемый украинскими властями в выведении более 100 млн долларов через коррупционные схемы на «Энергоатоме». По информации издания, Миндич успел попасть в Израиль за считанные часы до задержания в Киеве, и теперь Украина требует его выдачи, однако израильская сторона не спешит удовлетворять запрос.

    В похожей ситуации оказался Игорь Коломойский (внесен в России в список экстремистов и террористов) – еще один представитель крупного капитала с украинским и израильским гражданством, арестованный по обвинениям в Киеве.

    Авторы статьи отмечают, что Израиль после начала спецоперации на Украине стал местом эмиграции для тысяч украинцев, среди которых могут быть и держатели незаконно добытого капитала.

    В статье подчеркивается, что возможность эмиграции самого Владимира Зеленского на фоне усиления давления на его администрацию, хотя и не подтверждены фактами, приобретают реальную основу с учетом сложившихся в Израиле правовых «лазеек».

    Эксперты делают акцент на необходимости для израильских властей ужесточить контроль над иммиграционной и финансовой политикой, чтобы страна не стала постоянным убежищем для выходцев из постсоветского пространства, замешанных в коррупционных схемах.

    Ранее особняк украинского бизнесмена Тимура Миндича в элитном пригороде Тель-Авива оказался пустым и без охраны.

    МВД Украины включило Тимура Миндича и Александра Цукермана в список разыскиваемых за тяжкие экономические преступления.

    Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос пообещал объявить Миндича и Цукермана в международный розыск.

    Участники коррупционного скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, которых бы хватило для содержания одной бригады ВСУ в течение года.

    8 декабря 2025, 08:50
    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России

    Politico: Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями кредита Киеву

    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России
    @ Daniel Torok/Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Самую большую долю в предоставлении кредита Украине за счет замороженных российских активов, обсуждаемого в Евросоюзе, должны внести Германия, Франция и Италия: только Берлину придется выделить свыше 51 млрд евро, сообщает издание Politico.

    По данным издания Politico, Германия, Франция и Италия должны внести наибольший вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет РИА «Новости».

    Издание пишет, что Еврокомиссия на прошлой неделе представила странам ЕС суммы, которые каждая страна должна будет предоставить, выступая гарантом кредита для Киева. Подчеркивается, что помощь должна распределяться пропорционально, чтобы убедить Бельгию согласиться на схему финансирования.

    Согласно подсчетам Politico, при размере кредита 210 млрд евро, Германия обязана будет гарантировать 51,3 млрд евро (24,4% своего валового национального дохода), Франция – 34 млрд евро (16,2%), Италия – 25,1 млрд евро (12%). Финансовая схема предусматривает предоставление Украине кредита на сумму от 185 до 210 млрд евро с условием возвращения после завершения конфликта, если Москва выплатит компенсацию.

    Еврокомиссия активно ищет согласия от всех стран ЕС на использование замороженных суверенных активов России в пользу Украины, несмотря на жесткую оппозицию некоторых участников союза. Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых более 180 млрд евро находятся на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Ранее Еврокомиссия перевела Украине 18,1 млрд евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Власти России неоднократно называли действия Евросоюза по заморозке и последующему использованию этих средств попыткой воровства и нарушением международных норм.

    Европейский союз может оставить российские активы замороженными на неопределенный срок из-за обнаруженной юридической лазейки.

    Коллегия Еврокомиссии 3 декабря поддержала идею предоставить Украине кредит из средств замороженных российских активов.

    Европейский центральный банк отказался поддержать выделение 140 млрд евро Украине за счет этих средств.

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Москва может инициировать долгий судебный процесс в ответ на изъятие активов.

    Комментарии (9)
    8 декабря 2025, 03:27
    Шарий заявил о подготовке Киевом спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
    Шарий заявил о подготовке Киевом спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Служба внешней разведки Украины готовит «спецоперацию» по «публичному вразумлению» вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    По словам Шария, Служба внешней разведки Украины разрабатывает «спецоперацию против Рубио и Вэнса» под руководством генерала Олега Синянского, к акции собираются привлечь католиков и политиков из США и Европы, причем часть из них будет использоваться «вслепую», передает РИА «Новости».

    «Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое «публичное вразумление»... Операция запланирована на ближайшее время», – заявил он.

    Позже он уточнил, что Синянский сейчас формально не возглавляет ведомство, однако курирует данную операцию. Блогер отметил, что термин «публичное вразумление» в данном контексте относится к христианской практике, когда один христианин публично упрекает другого за действия, противоречащие христианским принципам. Он подчеркнул, что речь идет о заранее подготовленной операции Службы внешней разведки Украины, в документах которой приводятся имена предполагаемых участников.

    Шарий приложил к публикации скриншоты некого документа, где указаны фамилии епископов, кардиналов, известных богословов и проповедников, которые якобы должны быть задействованы в предстоящей акции спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева. Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    Комментарии (5)
    7 декабря 2025, 17:30
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 22:25
    ВСУ взорвали дамбу в ДНР в попытке помешать продвижению российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    Дамба в селе Приволье в ДНР взорвана украинскими военными, которые таким образом пытаются помешать продвижению российских войск, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ поясняют, что Приволье расположено на краматорском направлении на подконтрольной Киеву части ДНР, передает ТАСС.

    Взрыв произошел к северу от Артемовска и был организован силами 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки российских войск продвинулись вглубь обороны противника на Украине. Военные освободили населенный пункт Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 04:10
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (2)
    8 декабря 2025, 08:43
    На Украине сообщили об участии премьера Свириденко в заговоре против Ермака
    На Украине сообщили об участии премьера Свириденко в заговоре против Ермака
    @ Andrea Savorani Neri/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко принимала участие в тайном совещании чиновников и депутатов по смещению Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, сообщило издание «Украинская правда».

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко входила в группу политиков, которые тайно добивались отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Свириденко, считавшаяся ранее соратницей Ермака, теперь, по данным издания, решила дистанцироваться от него и вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком провела тайную встречу с представителями партии «Слуга народа».

    Собеседники издания рассказали, что заседание прошло в кабинете Стефанчука, где участники после обсуждения позвонили Зеленскому и коллективно заявили, что Ермака нужно отправить в отставку. «Мы набрали [Зеленского], и все по очереди объяснили, почему так думаем. Все сказали. А тут же руководство парламента, правительства, лидеры [правящей партии]. [Зеленский] не мог уже это проигнорировать», – приводит прямую речь одного из участников встречи издание.

    После того как Ермак узнал о заговоре, он заблокировал ряд участников в мессенджерах и перестал отвечать на их сообщения. По информации журналистов, Ермак также предпринимал попытки инициировать уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, а также ряда депутатов, однако к тому времени силовые структуры уже были под контролем Арахамии.

    Как отмечает издание, в случае ухода Ермака с должности влияние Арахамии и Свириденко на государственные процессы значительно вырастет. При этом сама Свириденко активно взаимодействует с парламентом, налаживая контакты с разными фракциями ради принятия бюджета на 2026 год. По оценкам собеседников из «Слуги народа», премьер строит отношения с Радой как элемент защиты и для укрепления собственных позиций в сложившейся политической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, влиятельные украинские чиновники тайно координировали действия по снятию Андрея Ермака с должности главы офиса Владимира Зеленского.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Комментарии (4)
    7 декабря 2025, 20:31
    Депутат заявил о причастности жены Зеленского к «пленкам Миндича»

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди записей по делу о коррупции в энергетической сфере упоминается Елена Зеленская, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Жена Владимира Зеленского Елена упоминается на так называемых «пленках Миндича», связанных с делом о коррупции в энергетическом секторе, передает РИА «Новости». С этим заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

    В Telegram-канале Дубинского размещено сообщение: «На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам». Другие подробности о содержании записей или характере упоминаемых оплат депутат не приводит.

    Ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Сообщалось, что участники этого скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.


    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 15:39
    На Украине повредили плотину Печенежского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, автомобильное движение по ней прекращено, сообщил глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров.

    По его словам, плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, движение по ней остановлено, передает ТАСС. Гусаров отметил: «По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено». Он уточнил, что причина остановки движения связана с повреждением гидротехнического сооружения. Информации о масштабах ущерба и сроках возобновления движения не приводилось. Печенежское водохранилище находится на реке Северский Донец, сооружение было введено в эксплуатацию в 1962 году. Площадь водного зеркала – 86,2 кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские высокоточные ракеты выбивают критическую инфраструктуру на Украине. Спасение Киева от затопления обеспечивает стрессоустойчивость россиян.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 17:19
    Депутат Рады назвал ситуацию с поставками вооружения критической

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что ситуация с поставками зарубежного вооружения на территорию Украины уже достигла критической стадии, передает издание «Страна».

    Ситуация с поставками зарубежного вооружения на Украину достигла критического уровня, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко, передает ТАСС. Видео с его выступлением было опубликовано изданием «Страна».

    В ходе общения с журналистами Костенко отметил: «Ситуация уже критическая. Их никогда не было много. Но сейчас я вообще говорю обо всем спектре вооружений, это в том числе касается и ракет». По словам депутата, испытываются трудности не только с американскими ракетами, но и с широким ассортиментом военной техники.

    Парламентарий также подчеркнул, что украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений по целому ряду позиций. Костенко обратил внимание на острую зависимость от поддержки западных партнеров, из-за чего текущая ситуация вызывает особое беспокойство в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

    Ранее Трамп заявил, что США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства.


    Комментарии (3)
    7 декабря 2025, 14:52
    Ушаков объяснил, что Кушнеру было важно понять принципы Путина по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину из «России 1», что Джареду Кушнеру, зятю президента США и основателю Affinity Partners, было важно лично познакомиться с идеями и принципами президента России Владимира Путина.

    Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина, поскольку он только присоединился к переговорам по Украине, передает РИА «Новости». Ушаков отметил: «Кушнер только что подключился, и поэтому для него было важно определенное время, было важно почувствовать, что за человек наш президент, с какими идеями и принципами он идет на разговор с американцами. И в этом плане встреча была весьма успешной».

    Ушаков также добавил, что Путину импонирует Кушнер, который недавно стал участником процесса по украинскому урегулированию. По словам помощника президента, для российского лидера важно, чтобы переговорщики со стороны США открыто понимали российские подходы и лично знакомились с позицией Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Глава государства рассказал в интервью изданию India Today о деталях переговоров с Джаредом Кушнером.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 16:19
    СМИ: Дело против Скороход стало попыткой «обезвредить» депутата Рады

    На Украине дело против Скороход связали с попыткой «обезвредить» депутата Рады

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Рады Анна Скороход могла стать объектом уголовного преследования из-за ее предполагаемых связей с оппонентами Владимира Зеленского и резкой критики киевских властей, пишет украинское издание «Страна.ua».

    Уголовное дело против депутата Верховной рады Анны Скороход может быть попыткой «обезвредить» ее, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию украинского издания «Страна.ua». По данным источников издания, Скороход в последнее время искала связи в Вашингтоне и, предположительно, установила контакт с политическими силами, оппозиционными Владимиру Зеленскому.

    Источник также отмечает, что после отставки Андрея Ермака между Зеленским и проамериканскими кругами наступило перемирие, из-за чего активность Скороход стала нежелательной.

    Еще один собеседник издания заявляет, что депутат раздражала киевские власти критикой мобилизации и коррупции в ВСУ. По его словам, «многие были уверены, что она работает на российские спецслужбы, поэтому команда работать по ней была дана уже давно». Источник добавил, что к Скороход специально подослали агента-провокатора, который начал разговаривать с ней о санкциях и фиксировать ее реакции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционные органы и СБУ провели обыски у депутата Верховной рады Анны Скороход.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 13:29
    Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области зафиксированы взрывы, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.

    «Взрывы в Запорожской области», – уточнил Федоров, передает РИА «Новости».

    В конце ноября взрывы произошли недалеко от Черноморска в Одесской области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Кроме того, взрывы также произошли в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области и в Херсоне, который тоже находится под контролем ВСУ.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 12:06
    Келлог исключил отправку войск США на Украину

    Спецпосланник Келлог: США не намерены отправлять военных на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    США не собираются отправлять свои войска на Украину, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в Калифорнии.

    В ответ на вопрос о возможности военного давления на власти России Келлог прямо подчеркнул: «Мы не собираемся направлять войска», передает РИА «Новости».

    Келлог напомнил, что и бывшие, и нынешние американские администрации неизменно занимали позицию, исключающую появление военных США на Украине. В частности, такую точку зрения ранее не раз высказывал президент Дональд Трамп и члены его окружения.

    Говоря о других способах давления, Келлог отметил, что основное внимание Вашингтон уделяет экономическим инструментам. Он уточнил, что важное место среди них занимают меры против так называемого «теневого флота», который, как считают в США, способствует обходу санкций.

    В конце октябре на Украине сообщили, что США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

    В ноябре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 04:25
    Совет Безопасности ООН запланировал заседание по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Открытое заседание Совета Безопасности ООН по украинской тематике состоится 9 декабря, сообщило постпредство Словении, исполняющей в декабре функции председателя СБ.

    Заседание назначено на 10.00 по местному времени (18.00 мск). Организацию встречи инициировали Словения в национальном качестве, Дания, Франция, Британия, Греция и Республика Корея, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доклад Института ООН по разоружению указывает на применение Украиной противопехотных мин и возможное наращивание их собственных запасов и производства. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что представители международных организаций избегают открытого диалога по вопросам ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 06:35
    Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА над Ленинградской областью
    Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    БПЛ сбиты в Лужском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Дрозденко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко в субботу сообщил, что части поврежденных беспилотников найдены после утренней атаки у деревни Глажево и севернее промзоны Кириши.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 20:46
    Axios: Уиткофф проводит встречу с Катаром и Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    В Нью-Йорке проходят трехсторонние переговоры между США, Катаром и Израилем после недавних авиаударов Израиля по Дохе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в воскресенье организует встречу с представителями Израиля и Катара в Нью-Йорке, чтобы восстановить отношения между странами после недавних израильских ударов по Дохе, передает РИА «Новости».

    Как сообщается, на встрече Израиль представит директор службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа, а Катар будет представлен высокопоставленным чиновником, чье имя не раскрывается. По данным источников, Вашингтон рассчитывает, что диалог поможет уменьшить напряженность и улучшить двусторонние связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в египетском Шарм-эш-Шейхе прошли личные переговоры между спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями ХАМАС.

    Комментарии (0)
