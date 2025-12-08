В России прошел турнир по единоборствам «Герои Отечества»

Соревнования проводились в 32 городах России, а также в Республике Южная Осетия, они были посвящены военнослужащим-участникам спецоперации на Украине.

Главной площадкой соревнований стал город Люберцы в Московской области, где за титулы боролись около 300 спортсменов из Подмосковья, а также Калужской и Владимирской областей.

В турнире приняли участие более 10 тыс. спортсменов в возрасте от восьми до 21 года, а общая аудитория зрителей превысила 25 тыс. человек. Всего турнир включал соревнования по 15 видам единоборств, где каждый регион представлял участник, имеющий опыт в спецоперации. Почетными гостями мероприятия выступили Герои России разных лет, а также известные спортсмены и общественные деятели.

Руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков отметил: «С каждым годом география мероприятия расширяется. Если в 2023-м турнир прошел в 15 городах России, а в следующем году – уже в 25, то в нынешний раз в «Героях Отечества» приняло участие 32 региона. Стоит уделить особое внимание Цхинвалу, так как он стал первой площадкой в истории турнира за пределами России».

На главной площадке работали тематические и интерактивные зоны: музей военной техники, площадка довоенной подготовки, зона сборки-разборки автомата, плетение маскировочных сетей, тактическая медицина, гуманитарная помощь, а также акция «Письмо солдату» и настольные игры.