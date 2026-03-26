Сферум объявил о запуске новых сервисов для подготовки к экзаменам

Сферум запустил новые сервисы подготовки к экзаменам для учащихся

Tекст: Вера Басилая

В Сферуме заработал сервис «Поступай» для обучающихся 8-11-х классов, который предоставляет задания по математике и русскому языку с подробными пошаговыми разборами. Материалы для сервиса были верифицированы Федеральным институтом педагогических измерений, учрежденным Рособрнадзором, сообщает VK.

Разработчики планируют расширить доступный перечень предметов, добавив новые задания в будущем. Продукт может использоваться не только школьниками, но и педагогами, которым доступен функционал для индивидуальной работы с учениками, составления экзаменационных вариантов и контроля прогресса класса.

Родители также могут подключиться к сервису, чтобы наблюдать за учебными успехами детей, связав свои аккаунты с детскими профилями. Кроме того, в «Поступай» размещена информация о колледжах, техникумах и вузах, что облегчает поиск сведений о поступлении.

В скором времени в Сферуме ожидается запуск онлайн-тренажера «Помощник ученика» для 5-9-х классов, который поможет школьникам отрабатывать задания по различным предметам, фиксировать личные достижения, видеть статистику и определять темы, требующие дополнительной подготовки.

Вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов отметил: «Занимаясь развитием нашего сервиса, мы всегда уделяем внимание деталям и постоянно стремимся к тому, чтобы он был максимально полезен в рамках всех аспектов учебного процесса».

Ранее Сферум запустил профессиональное сообщество педагогов «Пульс образования».