    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Франция утратила рост экономики
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    Главу стройкомпании «Автодор» отправили под суд в Москве
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 16:24 • Новости дня

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал изучение ИИ в школе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев согласился с необходимостью добавить изучение современных технологий в образовательную программу для детей.

    Инициативу обсудили во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве, передает РИА «Новости». Один из участников мероприятия поинтересовался у председателя партии «Единая Россия», какие предметы стоит внедрить в отечественное образование.

    «Знаете, я, ребята, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней... Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу: а чего не хватает?» – ответил политик.

    Собеседник отметил нехватку занятий, посвященных искусственному интеллекту. По его словам, задания профильных олимпиад часто требуют навыков, которые сейчас отсутствуют в базовых дисциплинах.

    Зампред Совбеза полностью разделил эту позицию. Он подчеркнул, что развивающиеся системы необходимо изучать во избежание ситуаций, когда они смогут перехитрить человека, поэтому подобные курсы должны войти в школьную программу.

    29 апреля 2026, 11:47 • Новости дня
    «Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование

    Tекст: Вера Басилая

    Регистрация участников предварительного голосования партии «Единая Россия» завершится 14 мая, а конкурс среди кандидатов достиг более девяти человек на место.

    Регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлена и завершится 14 мая, сообщается на сайте партии. На сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более 4 тыс. претендентов.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что конкурс превышает девять человек на место, а поток желающих не снижается.

    «Мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды «Единой России», – заявил Якушев.

    Среди подавших заявки 12% составляют участники спецоперации на Украине, треть – женщины, каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а каждый четвертый – действующий депутат.

    Председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин подчеркнул, что на праймериз идут те, кто готов к честной политической борьбе, и всех участников объединяет стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми.

    Регистрация избирателей для участия в голосовании продолжается до 29 мая, в системе уже зарегистрированы 4,3 млн человек.

    Самая высокая активность среди избирателей отмечается в Московской, Свердловской, Ростовской областях, Башкирии и Краснодарском крае, а по доле зарегистрированных лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области, а также Карачаево-Черкесская Республика.

    30 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    Партия «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» пообещала блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости, защищая интересы автомобилистов от дополнительных штрафов.

    «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости, сообщается на официальном сайте партии.

    «Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. «Единая Россия» последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жёстко блокировать подобные инициативы», – подчеркнул секретарь генсовета Владимир Якушев.

    Ранее Центр организации дорожного движения подтвердил техническую готовность камер к снижению порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час. Такое заявление сделал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык в интервью радио РБК.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    28 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    «Единая Россия» приступила к помощи пострадавшим жителям Туапсе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Активисты «Единой России» приступили к сбору гуманитарной помощи и расселению граждан, пострадавших в результате недавней атаки беспилотников на город.

    Представители партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» активно включились в работу по поддержке жителей Туапсе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Волонтеры помогают с расселением, собирают предметы первой необходимости и занимаются расчисткой дворов и детских площадок. В прибрежной зоне активисты также готовы оказать содействие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, чем сейчас занимаются специалисты МЧС.

    «В настоящее время ведётся сбор предметов первой необходимости, продуктов и средств гигиены для людей, покинувших зоны повышенной опасности. Вход в эту зону крайне опасен, поэтому там работают специалисты, которые совершенно иначе экипированы – у них спецодежда, респираторы, а порой и противогазы», – сообщил секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко. Он отметил, что волонтерские бригады уже сформированы и приступят к работе в опасных зонах после разрешения краевого штаба.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов добавил, что из бюджета Краснодарского края на помощь пострадавшим уже выделено 5,8 млн рублей. В Молодежном центре Туапсе открыт координационный пункт, где волонтеры собирают вещи для эвакуированных и помогают восстанавливать утраченные документы.

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб уточнила, что повторный пожар на нефтеперерабатывающем заводе усложнил ситуацию. В настоящее время готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи для волонтеров, включающая маски, перчатки и специальные моющие средства для уборки территорий.

    29 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке
    @ VCG/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Человекоподобные роботы уже обгоняют людей в полумарафоне и вплотную приблизились к мировому рекорду Усэйна Болта на стометровой дистанции.

    Современные роботы стремительно наращивают скорость бега, пишет New Scientist.

    В апреле разработка китайской компании Honor превзошла человеческий рекорд в полумарафоне, а модель H1 от Unitree достигла скорости 10,1 метра в секунду, что лишь немногим уступает показателю Усэйна Болта (10,44 метра в секунду).

    Быстрый прогресс объясняется удешевлением и улучшением компонентов. По словам Петара Кормушева из Имперского колледжа Лондона, появились более мощные моторы, быстрые микрочипы и точные датчики. «Люди не так оптимизированы для бега, потому что наша главная потребность в выживании и эволюции заключалась не в беге», – отметил Бехнам Дадашзаде из Борнмутского университета.

    Исследования показывают, что роботы, имитирующие бег эму, до 300% эффективнее моделей с человекоподобными ногами. Хотя коммерческой потребности в бегающих гуманоидах пока нет, соревнования служат отличным стресс-тестом для оборудования.

    При этом специалисты уверены: роботы превзойдут человеческие рекорды, но их скорость вряд ли уйдет далеко за пределы человеческих возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.

    Антропоморфный аппарат H1 превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров. Эта модель разогналась на стадионе до скорости десять метров в секунду.

    28 апреля 2026, 00:19 • Новости дня
    Рособрнадзор опроверг сообщения о планах отмены домашних заданий для школьников
    Рособрнадзор опроверг сообщения о планах отмены домашних заданий для школьников
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В российских школах не планируют отказываться от системы домашних заданий, однако формат самостоятельной работы учеников требует адаптации к современным технологиям, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

    В ведомстве подчеркнули, что речи об их полной отмене не идет, передает РБК.

    «Выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе. Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала», – сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Ранее глава ведомства отмечал снижение эффективности традиционных заданий из-за появления нейросетей. По его словам, ученики могут просто списать ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, что ставит под вопрос целесообразность такой практики. При этом Музаев добавил, что проблема не затрагивает гуманитарные предметы, где требуются личные усилия, например, при заучивании стихов или пересказе текстов.

    В пресс-службе Рособрнадзора напомнили о действующих единых нормативах для школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школах подняли вопрос о целесообразности домашних заданий на фоне появления искусственного интеллекта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке россиянами реформы формата внеурочной нагрузки. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко летом исключал возможность полной отмены школьных домашних заданий.

    27 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Решение Путина отложить погашение долгов регионов поможет гражданам и бизнесу

    Асафов: Одобрение Путиным идеи «Единой России» по долгам регионов поможет гражданам и бизнесу

    Эксперт: Решение Путина отложить погашение долгов регионов поможет гражданам и бизнесу
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Владимир Путин последовательно поддерживает меры по снижению долговой нагрузки на регионы, а «Единая Россия» досконально продумывает логику своих инициатив в этой области, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент согласился с идеей партии перенести сроки погашения долгов регионов по бюджетным кредитам. Это позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    «Решение Владимира Путина о переносе сроков погашения региональных долгов – это не разовая мера, а продолжение уже выстроенной линии поддержки регионов. Президент одобрил предложение партии, исходя из текущих экономических условий и задач», – сказал политолог Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    Главная цель, по его словам, – снизить текущую нагрузку на региональные бюджеты и дать им возможность направить больше средств на развитие, прежде всего на социальные и инвестиционные проекты. «Это особенно важно в условиях постоянной динамики ключевой ставки», – отметил он.

    При этом решения по поддержке регионов, пояснил политолог, всегда принимаются последовательно: сначала оценивается эффект от уже действующих мер, затем формируются следующие шаги. «Списание долгов при условии их инвестирования уже показало свою эффективность и подтвердило, что механизм действительно работает», – добавил Асафов.

    Перенос сроков погашения долгов, по его мнению, логично продолжает эту стратегическую линию. «Мера позволит равномерно распределить нагрузку на бюджеты и сохранить возможности для развития субъектов. В результате выигрывают все: граждане, регионы и бизнес», – подчеркнул собеседник.

    Более того, такие решения напрямую влияют на инвестиционный климат, повышая устойчивость и предсказуемость политики на местном уровне. «Это видно и по встречам президента с главами субъектов, где вопросы долговой нагрузки и развития регулярно обсуждаются», – указал Асафов.

    «Решение дает новый вектор для помощи людям. Сегодня идет важнейшая донастройка правовых механизмов, которая уже дает ощутимый результат. Это позволит дать местному самоуправлению фундамент для того, чтобы делать быт граждан в каждом уголке нашей страны комфортнее и благополучнее», – считает Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

    В свою очередь мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что решение президента «позволит муниципалитетам подготовиться к отопительному периоду, а также начать подготовку к новому сезону не отвлекая средства, которые необходимы для решения социальных задач. Инфраструктурные бюджетные кредиты доказали свою эффективность».

    Ранее Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» отложить погашение долгов регионов по бюджетным кредитам. Выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге, глава государства согласился с инициативой партии, поручив сенаторам и депутатам оперативно проработать механизм ее реализации. Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей, которые можно направить на нужды граждан.

    В свою очередь, Владимир Якушев, секретарь генсовета партии «Единая Россия», отметил, что инициатива станет принципиально важной для региональных бюджетов страны. «Она позволит направить денежные ресурсы на выполнение социальных обязательств», – пояснил он.

    Ранее ЕР уже обеспечила механизм списания двух третей бюджетных кредитов регионов при направлении средств на социальные нужды. В апреле этого года правительство применило эту меру, списав 31 млрд рублей долгов 16 субъектам на строительство школ, детсадов, дорог и закупку транспорта.

    Высвобожденные средства обеспечат приток средств в бюджеты муниципалитетов, усилят социальную поддержку семей, образование, здравоохранение и ЖКХ. Это позволит регионам лучше справляться с экономическими вызовами.

    29 апреля 2026, 10:08 • Новости дня
    Создатели ИИ тайно обсудили киберугрозы с Конгрессом США

    OpenAI и Anthropic провели закрытые брифинги в Конгрессе о киберугрозах ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущие разработчики нейросетей предупредили американских парламентариев о способности новейших систем искусственного интеллекта быстро находить и атаковать уязвимости критической инфраструктуры.

    Представители компаний OpenAI и Anthropic провели закрытые встречи с аппаратом комитета Палаты представителей по внутренней безопасности, передает портал Axios.

    Темой обсуждения стали новые модели искусственного интеллекта и их влияние на киберзащиту уязвимых секторов инфраструктуры.

    Anthropic отложила публичный релиз своей модели Mythos Preview из-за ее способности быстро находить и использовать критические уязвимости. OpenAI, в свою очередь, выбрала поэтапный подход к выпуску модели GPT-5.4-Cyber. Обе компании сотрудничают с федеральными агентствами США для предоставления им доступа к технологиям.

    «Продуктивное партнерство между отраслью и правительством необходимо для того, чтобы помочь нам оставаться впереди меняющегося ландшафта угроз», – заявил председатель комитета Палаты представителей по внутренней безопасности Эндрю Гарбарино. Он добавил, что правительство должно быть готово безопасно использовать ИИ для обороны и защищать американские разработки от конкурентов.

    На брифингах также обсуждался меморандум Белого дома, обвиняющий Китай в масштабных попытках скопировать американские модели ИИ. Законодателям продемонстрировали взломанные нейросети, способные обойти встроенные системы безопасности. По словам конгрессменов, возможности этих программ вызывают серьезные опасения и требуют скорейшего регулирования сферы искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Anthropic признала невозможность отключения переданного Пентагону искусственного интеллекта.

    Агентство национальной безопасности США задействовало для работы мощную ИИ-модель Mythos Preview.

    Компании OpenAI, Anthropic и Google объединились для противодействия копирующим американские технологии китайским фирмам.

    28 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Сотрудники Google взбунтовались против вооружения Пентагона ИИ

    Сотрудники Google выступили против использования Пентагоном ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Более 600 специалистов Google подписали обращение к генеральному директору технологической корпорации с требованием прекратить сотрудничество с военным ведомством США в сфере секретных разработок.

    Сотни работников подразделения DeepMind AI направили письмо Сундару Пичаи, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что искусственный интеллект должен «приносить пользу человечеству, а не использоваться бесчеловечными или крайне вредными способами».

    Авторы послания призывают отказаться от контрактов, допускающих применение технологий для создания смертоносного автономного оружия и массовой слежки.

    Специалисты уверены, что отказ от секретных соглашений с военными останется единственным способом защитить репутацию корпорации. Этот протест возник на фоне дискуссий о возрастающей роли нейросетей в современных конфликтах.

    Ранее руководство американского оборонного ведомства заявило о необходимости свободного применения коммерческих разработок для законных целей. По мнению чиновников, такой подход обеспечивает гибкость при соблюдении законодательства и установленных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Google удалила из своих принципов пункт о запрете применения искусственного интеллекта в разработках оружия

    Позже более 200 сотрудников этой компании и OpenAI выступили в поддержку стартапа Anthropic в конфликте с американским военным ведомством.

    Сама фирма Anthropic в судебных материалах признала отсутствие технических средств для контроля переданных Пентагону технологий.

    29 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Маск предрек человечеству гибель из-за ИИ по сценарию Терминатора

    Маск сравнил угрозу искусственного интеллекта с сюжетом фильма Терминатор

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках судебного процесса против компании OpenAI американский миллиардер Илон Маск предрек человечеству гибель от искусственного интеллекта по сценарию культового фильма «Терминатор».

    Американский предприниматель Илон Маск в суде по иску против компании OpenAI выразил опасения, что развитие искусственного интеллекта может привести к гибели человечества, как в голливудском фильме «Терминатор», передает ТАСС.

    «Мы не хотим, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». Мы хотим, чтобы все закончилось как в «Звездном пути» Джина Родденберри», – заявил бизнесмен.

    Маск рассказал, что в 2015 году он обсуждал с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом способы защиты технологий от злоумышленников. Тревога миллиардера возросла после встречи с сооснователем Google Ларри Пейджем, который обвинил его в том, что он ставит интересы людей выше будущих цифровых форм жизни.

    В марте 2024 года Маск подал судебный иск против OpenAI и Альтмана. Миллиардер считает, что стремление компании к коммерческой выгоде, поддерживаемое корпорацией Microsoft, нарушает первоначальное соглашение от 2015 года, которое он подписывал в качестве соучредителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году американский предприниматель оценил вероятность гибели человечества из-за искусственного интеллекта в 10–20%.

    Позже бизнесмен предсказал превосходство нейросетей над человеческим разумом к концу 2025 года.

    Из-за смены некоммерческого статуса компании OpenAI миллиардер потребовал через суд многомиллиардную компенсацию.

    29 апреля 2026, 14:51 • Новости дня
    Орешкин заявил о необходимости с молодости освоить управление ИИ

    Орешкин призвал молодежь научиться руководить искусственным интеллектом

    Tекст: Вера Басилая

    Навыки взаимодействия и управления искусственным интеллектом станут ключевыми для молодых специалистов в разных сферах в ближайшие годы, нужно научиться быть начальником ИИ смолоду, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин выступил на «OD Campfire: молодежная встреча» с призывом к молодым людям осваивать навыки управления искусственным интеллектом как можно раньше, передает РИА «Новости».

    «Искусственный интеллект коснется жизни каждого человека. Если мы говорим про искусственный интеллект, говорим про вас, понятно, что любому молодому человеку сейчас нужно научиться быть таким начальником искусственного интеллекта уже с молодости», – заявил Орешкин.

    Он отметил, что в начале 2000-х, когда он работал младшим сотрудником в Центральном банке, подобных технологий не существовало.

    По мнению Орешкина, современные молодые специалисты уже на старте карьеры могут использовать инструменты искусственного интеллекта.

    « Это уже другой навык, это умение сразу мыслить проектно, реализовывать проекты, организовывать команду. Да, не из людей на первом этапе, а из агентов искусственного интеллекта», – добавил он.

    Орешкин подчеркнул, что искусственный интеллект станет сквозной технологией, востребованной во всех сферах деятельности. Он призвал молодежь не упускать возможность учиться работать с ИИ, поскольку этот навык будет необходим в любой профессиональной области.

    Орешкин оценил перспективы использования искусственного интеллекта для проведения устных экзаменов. Ранее политик назвал эту технологию важной хайповой темой.

    Напомним, Орешкин вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко возглавил национальный штаб по искусственному интеллекту.

    29 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Вассерман раскритиковал использование искусственного интеллекта в учебе

    Депутат Госдумы Вассерман осудил применение ИИ в образовательном процессе

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярное обращение к машинным алгоритмам в образовательных целях грозит потерей навыков самостоятельного мышления и получением усредненных ответов, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    Вассерман выступил против использования искусственного интеллекта в образовательных целях. Свое мнение политик высказал во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Донецке, передает РИА «Новости».

    «Пользоваться имитаторами интеллекта для решения содержательных задач крайне нежелательно. А учеба – это одна из самых содержательных задач, какие у нас только есть», – подчеркнул парламентарий.

    Политик отметил, что влияние подобных технологий на различные сферы жизни пока изучено недостаточно. Постоянное обращение к алгоритмам, по его мнению, приводит к потере самостоятельных навыков мышления, а выдаваемые системой ответы часто оказываются неточными и слишком стандартизированными. Эрудит призвал выполнять все возможные задачи самостоятельно, без помощи цифровых помощников.

    Марафон «Знание. Первые» стартовал в Донецке в среду. Мероприятие организовано Российским обществом «Знание» и министерством молодежной политики ДНР. Среди спикеров форума заявлены глава республики Денис Пушилин и чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анатолий Вассерман предложил придумывать нерешаемые для искусственного интеллекта школьные задания.

    Депутат призвал исключить возможность выполнения домашних работ с помощью нейросетей.

    Ранее парламентарий назвал подобные имитаторы непригодными для деятельности в Государственной думе.

    28 апреля 2026, 12:40 • Новости дня
    Затраты на ИИ превысили стоимость ядерной и лунной программ США

    Орешкин: Затраты на ИИ превысили стоимость ядерной и лунной программ США

    Tекст: Мария Иванова

    Годовой объем мирового финансирования передовых нейросетей превысил 450 млрд долларов, оставив далеко позади бюджеты самых амбициозных космических и военных проектов прошлого века, отметил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин привел данные о мировых технологических расходах, передает РИА «Новости»

    «За этим большим прорывом, конечно, стоят гигантские деньги. Если посмотреть на объем инвестиций в ценах 2024 года – «Манхэттенский проек» создания атомных технологий ядерного оружия в США стоила американской экономике 80 млрд долларов», – заявил он.

    Политик добавил, что глобальные инвестиции в генеративный искусственный интеллект всего за один год преодолели отметку в 450 млрд долларов. Эта сумма в два раза больше всех исторических расходов на американскую лунную программу «Аполлон».

    Сейчас человечество направляет в передовую отрасль лучшие ресурсы, включая электроэнергию и высококвалифицированных специалистов. По мнению эксперта, мир сделал прямую ставку на искусственный интеллект как на главную основу своего будущего развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» стартовал второй Открытый диалог о будущем мира.

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин ранее возглавил национальный штаб по искусственному интеллекту.

    Американская корпорация Google запланировала вложить в развитие данной технологии до 185 млрд долларов.

    29 апреля 2026, 14:17 • Новости дня
    Силуанов сообщил о помощи ИИ при работе над бюджетом

    Силуанов заявил о применении ИИ при подготовке федерального бюджета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ведомство внедряет искусственный интеллект в процесс подготовки бюджета, однако окончательное решение всегда принимает человек.

    Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», отметил, что ИИ выступает помощником, подсказывая, как эффективнее составить бюджет и распределить расходы, а также обеспечивает консолидацию бюджета и оптимальное использование имеющихся ресурсов, передает РИА «Новости».

    Силуанов подчеркнул: «Но последнее слово за человеком, за тем специалистом, который будет принимать решение. Это правильно, но подсказчик тоже пригодится». Министр добавил, что аналогичные технологии уже применяются в налоговой и таможенной службах, где ИИ помогает выявлять неплательщиков налогов.

    Глава Минфина выразил уверенность, что искусственный интеллект будет и дальше проникать в различные сферы жизни, в том числе в финансовую. Технологии, по мнению Силуанова, постепенно займут прочное место в работе государственных ведомств.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть конкурентоспособны в мире, а продукты ИИ к 2030 году – использоваться во всех сферах деятельности в стране.

    Напомним, 10 апреля Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта.

    30 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    FT: Техгиганты увеличили инвестиции в ИИ до рекордных 725 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четверка ведущих технологических компаний – Amazon, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft и материнская компания Google Alphabet – пересмотрели в сторону повышения первоначальные планы инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ) в нынешнем году. Теперь они готовы потратить 725 млрд долларов, что на 77% больше, чем рекордные 410 млрд в 2025-м, сообщила газета Financial Times (FT).

    Ведущие технологические компании США – Amazon, Meta (признана экстремистской в РФ), Microsoft и материнская компания Google Alphabet – увеличили планы инвестиций в искусственный интеллект на 2026 год, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times. Теперь совокупные расходы ожидаются на уровне 725 млрд долларов, что на 77% превышает рекордные 410 млрд долларов, запланированные на 2025 год.

    Ранее инвесторы с осторожностью относились к столь крупным вложениям, однако последние отчеты о доходах компаний показали рост выручки и прибыли благодаря высокому спросу на ИИ и центры обработки данных. Это укрепило доверие к долгосрочной окупаемости инвестиций в отрасли.

    Аналитик Jefferies Брент Тилл подчеркнул, что «экономика ИИ эффективна и устойчиво развивается», а крупные корпорации способны покрывать значительные капитальные затраты. Он также заявил, что пессимистичные прогнозы о падении стоимости финансовых активов техкомпаний – это чепуха.

    Аналитик UBS Стивен Джу считает, что положительные финансовые результаты помогут инвесторам укрепить уверенность в постоянной окупаемости вложений в ИИ-сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Google запланировала вложить до 185 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта в 2026 году.

    Оплата вычислительных мощностей для нейросетей превысила затраты работодателей на человеческий труд.

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин оценил годовой объем мирового финансирования передовых нейросетей в 450 млрд долларов.

    29 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    РАЭК: Рынок соцкоммерции достигнет 1,5 трлн рублей в 2027 году

    Tекст: Вера Басилая

    К 2027 году объем рынка социальной коммерции в России способен достичь 1,5 трлн рублей благодаря бурному росту short-video commerce и развитию цифровых платформ, сообщили эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

    Объем рынка социальной коммерции в России может достичь 1,4–1,5 трлн рублей к 2027 году. Такой прогноз был озвучен на Российском интернет-форуме в Сколково, где Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) презентовала масштабное исследование о развитии рынка short-video commerce.

    Аналитики подчеркнули, что этот показатель сопоставим с оборотом крупнейших товарных категорий на маркетплейсах.

    В рамках форума также прошла пресс-конференция РАЭК, посвященная тенденциям рынка на 2026 год. Эксперты сообщили, что объем экономики Рунета в 2025 году составил 38,4 трлн рублей, увеличившись на 28,1%. Крупнейшим сегментом стала B2C-электронная торговля с объемом 23,2 трлн рублей и ростом 40%, в то время как отрасль ИКТ достигла 13,6 трлн рублей, а маркетинг и реклама – 1,57 трлн рублей.

    «При этом 2025 год может стать точкой перехода от периода быстрого экстенсивного роста к более зрелой стадии развития цифровой экономики», – заявил гендиректор РАЭК Дмитрий Гуляев.

    Он отметил, что рынок постепенно приближается к насыщению, а драйвером в последние годы было расширение аудитории и рост цифрового потребления.

    Эксперты подчеркнули, что дополнительным фактором устойчивости стала рост капитализации отечественных компаний, увеличившейся на 47%. Однако российские бизнесы по-прежнему оцениваются ниже мировых аналогов, что вынуждает их полагаться на внутренние источники финансирования. Первые месяцы 2026 года продемонстрировали замедление темпов роста выручки в электронной коммерции: в январе – 11% против 47% годом ранее, в феврале – 21% против 38%, в марте – 16% против 47%.

    Особое внимание уделялось вопросам внедрения искусственного интеллекта в образование. Председатель альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила: «Мы как альянс по защите детей ежедневно сталкиваемся с тем, как искусственный интеллект стремительно входит в жизнь детей... У нас стоит большая задача про разработки белой книги для детей по искусственному интеллекту, чтобы поговорить с ними о правилах, как они должны его использовать».

    На сессии о детской аудитории интернет-энциклопедии РУВИКИ замгендиректора Елена Литовченко добавила, что дети и молодежь, используя нейросети, делятся на две группы: прагматичных оптимизаторов, ищущих быстрые ответы, и осознанных исследователей, стремящихся глубже разобраться в вопросах.

    В ходе обсуждения рекламного рынка зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать специальный орган – «Институт развития рекламы», который бы регулировал производство рекламы, соответствующей российским ценностям. Участники сессии отметили, что российский рекламный рынок продолжает расти, а отрасль активно движется в сторону импортозамещения и внедрения инновационных решений.

