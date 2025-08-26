Володин: Большинство россиян поддерживают изменения в домашних заданиях

Tекст: Алексей Дегтярев

Большинство участников дискуссии поддержали идею совершенствования формата, объема и содержания домашних заданий, написал Володин в Max.

Основной целью изменений должно стать избавление от формализма и бесполезной траты времени при выполнении домашних заданий.

Володин также отметил, что в российской образовательной системе уже применялись различные зарубежные инновации, которые не всегда оказывались эффективными. Он подчеркнул, что часть инициатив может быть пересмотрена, чтобы повысить результативность обучения.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее обсуждалась возможность отмены домашних заданий из-за высокой учебной нагрузки на школьников, которые тратят на учебу в среднем от восьми до десяти часов в сутки.

Володин указал, что ряд стран возвращается к традиционным методам обучения, включая письменные экзамены, лабораторные работы и устные презентации. В качестве примера он упомянул США, где снова используются рукописные сочинения, Китай, где ограничено применение искусственного интеллекта, Швецию, где после цифровизации вернули чтение книг, и Японию, запрещающую выдавать работу нейросетей за собственную.

Напомним, директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что полностью отменять домашние задания для школьников не стоит, однако их необходимо переработать.

Член думского комитета по просвещению и публицист Анатолий Вассерман пояснил, что составлять упражнения для закрепления пройденной темы нужно таким образом, чтобы при переписывании условий задачи в строку ИИ не выдавал решения.