Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ

Заслуженный учитель Пратусевич назвал ключевые требования к домашним заданиям в эпоху ИИ

Tекст: Татьяна Косолапована

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что начинается разработка предложения по изменению подходов к домашнему заданию. Он уточняет, что речь идет о необходимости исключить формализм, в том числе использование искусственного интеллекта, специализированных программ и поиск готовых ответов в интернете.



«Вопрос домашнего задания, отношения к нему, размера, содержания и тому подобное – есть часть методики преподавания соответствующего предмета и часть дидактики как науки о преподавании. Поэтому странно выглядит попытка Госдумы заниматься этим. Все-таки это предмет ведения профессионального сообщества», – говорит Пратусевич.

Однако, продолжает он, понятны причины, вызвавшие интерес к этой теме. Внедрение искусственного интеллекта, а до этого интернета, ранее – калькулятора, приводит к тому, что определенные типы заданий становятся чисто формальными, ибо выполняясь с помощью мощных средств, не служат развитию ученика. Например, до появления интернета задать реферат было вполне осмысленным заданием, улучшавшим навык работы с источниками, обобщения, систематизации информации. Но сейчас заданный реферат, скорее всего, будет выполнен формально, а его выполнение не даст прироста навыков.

«Это значит, что нужна работа педагогов, методистов по разработке таких типов заданий, которые не будут корректно решаться с помощью современных инструментов, но могут их корректно использовать. Решения этой задачи как у нас, так и за рубежом, нет, но решать ее надо», – считает собеседник.

Задавая домашнее задание, учитель должен четко понимать, чего он хочет добиться в результате его выполнения, продолжает учитель: «Задание должно быть не потому что «так принято», а с определенной целью. Возможно, что учитель, задумавшись о целях, примет решение об уменьшении объема заданий».

«Я, работая учителем математики, далеко не с каждого урока даю домашнее задание. Более того, иногда ребята даже просят им его дать, говоря, что давно не было. Потому что домашнее задание – это способ порешать трудную задачу в условиях отсутствия цейтнота и стресса на уроке», – объясняет Пратусевич.

Что касается переноса процесса обучения на дом, когда ответственность за обучение как бы перекладывается на родителей, то это сложный вопрос, рассуждает педагог. Бывает, что программа перегружена, и учитель не успевает дать все в классе. Бывает, что поведение и прилежание учеников оставляет желать лучшего. Бывает, что учитель сам для себя решает ограничиться функцией контроля, что недопустимо.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что если в России изменить методику образования, то нагрузка автоматически снизится. Он подчеркнул, что домашние задания необходимо школьникам оставить.