Путин повысил в полтора раза зарплаты военным судьям за рубежом

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил на 50% должностные оклады работников аппаратов военных судов, находящихся за пределами страны, передает ТАСС. Новая мера направлена на повышение социальной защищенности этой категории служащих и реализует положения закона, принятого в июне.

Согласно тексту указа, повышение не будет учитываться при расчете пенсии за выслугу лет, а также при определении размера единовременного пособия, выплачиваемого в случае выхода судьи в отставку. Сейчас подобные военные суды действуют в Армении, Казахстане, Молдавии и Таджикистане, их всего пять.

В документе отмечается, что решение об увеличении связано с дополнительными сложностями при службе за рубежом – обустройство семей, обучение детей и получение медицинской помощи становятся для таких судей заметно труднее, чем для их коллег, работающих в пределах России.

