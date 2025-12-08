Путин подписал указ о военных сборах для резервистов в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для граждан России, пребывающих в запасе, в 2026 году, передает ТАСС. В документе говорится о необходимости призвать резервистов на сборы в подразделения Вооруженных сил, войска Национальной гвардии, спасательные формирования МЧС, органы госохраны и ФСБ.

Кроме того, правительству страны и властям регионов поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с организацией и реализацией этих сборов. Указ вступил в законную силу с момента публикации.

Военные сборы для запасников ежегодно являются плановой мерой по поддержанию и совершенствованию боевой подготовки резервистов.

Согласно установленной процедуре, Минобороны России готовит директиву, которая поступает в военкоматы для дальнейшей рассылки повесток. Этап оповещения граждан начинается после завершения всех формальных подготовок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

С пятницы в стране вступает в силу закон, который делает проще получение воинских званий добровольцами в ходе спецоперации.

Пребывающим в запасе и исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов.

