Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
В России утверждены сроки ожидания медицинской помощи
Правительство утвердило новые сроки ожидания медицинской помощи
Для пациентов, обратившихся в поликлиники, теперь установлен максимально допустимый срок ожидания приема врача – не более 24 часов, а экстренную помощь обязаны оказать в течение двух часов, следует из постановления правительства России.
Сроки ожидания приема врача в России не должны превышать 24 часов с момента обращения, передает РИА «Новости».
Новые правила касаются участковых терапевтов, семейных врачей и педиатров, а также предусматривают получение неотложной первичной медико-санитарной помощи не позднее двух часов после обращения.
Для консультаций у врачей-специалистов установлен срок ожидания не более 14 рабочих дней. Исключение составляют случаи подозрения на онкологические и сердечно-сосудистые заболевания – в таких ситуациях консультация должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней.
В постановлении также подчеркивается, что новые нормативы призваны повысить доступность и оперативность оказания медицинской помощи населению страны.
Ранее правительство России пообещало ускорить прием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по ОМС.
Экстренная медицинская помощь теперь должна прибывать к пациенту не позднее двадцати минут после вызова.