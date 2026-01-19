В России утверждены сроки ожидания медицинской помощи

Правительство утвердило новые сроки ожидания медицинской помощи

Tекст: Вера Басилая

Сроки ожидания приема врача в России не должны превышать 24 часов с момента обращения, передает РИА «Новости».

Новые правила касаются участковых терапевтов, семейных врачей и педиатров, а также предусматривают получение неотложной первичной медико-санитарной помощи не позднее двух часов после обращения.

Для консультаций у врачей-специалистов установлен срок ожидания не более 14 рабочих дней. Исключение составляют случаи подозрения на онкологические и сердечно-сосудистые заболевания – в таких ситуациях консультация должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней.

В постановлении также подчеркивается, что новые нормативы призваны повысить доступность и оперативность оказания медицинской помощи населению страны.

Ранее правительство России пообещало ускорить прием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по ОМС.

Экстренная медицинская помощь теперь должна прибывать к пациенту не позднее двадцати минут после вызова.