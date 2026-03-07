СМИ сообщили о многолетней перевозке денег и золота Киевом через Венгрию

Рар: Зеленский вымещает на Орбане злость на Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

«Владимир Зеленский на грани срыва: он в ярости и отчаянии. Становится понятно, что у Украины заканчиваются поставки оружия из США и Европы», – сказал германский политолог Александр Рар. Между тем Штаты перенаправили часть вооружений для конфликта против Ирана, и война на Ближнем Востоке становится затяжной, указал собеседник.

«Кроме того, Европа ради спасения своей промышленности будет вынуждена нарушить санкционный режим и закупить энергоресурсы из России. Атаки на российский нефтяной флот сходят с европейской повестки дня», – добавил эксперт. Он объясняет: европейцам из-за ситуации в Персидском заливе грозит новый энергетический кризис, и в Европе уже начинают ощущать резкую нехватку газа и нефти.

«Все это означает, что Украине придется отступать, к чему Зеленский явно не готов. Злость за происходящее он выливает на Виктора Орбана, зная, как не любят венгра в Евросоюзе. Но главный виновник столь катастрофического ухудшения позиций Зеленского – Дональд Трамп. Другое дело, что президент США пока слишком силен и влиятелен, чтобы Зеленский посмел на него нападать», – уточнил Рар. По его мнению, пришло время для прямых переговоров Парижа, Берлина и Брюсселя с Москвой.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – сказал он.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач резко осудил заявления Зеленского. «Эти угрозы и шантаж вышли далеко за все допустимые рамки», – подчеркнул он. Украину пристыдил и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Это выходит за все рамки. И это Украина. Это та самая «культура», которая исходит из Киева. И это тот человек, которым восхищается Брюссель, и та страна, которую они хотят как можно быстрее ввести в Европейский союз», – написал он в своих соцсетях.

Он отметил, что никто не смеет угрожать Венгрии или ее премьер-министру, а также шантажировать Будапешт только потому, что он отказывается платить за войну на Украине и более завышенные цены на энергоносители из-за Киева.

«Не важно, сколько угроз он шлет в наш адрес, не важно, насколько тесно он сотрудничает с фон дер Ляйен и Манфредом Вебером, политическим союзником партии «Тиса», в Брюсселе, мы не позволим им втянуть Венгрию в войну», – заявил Сийярто.

Примечательно, что Зеленского обругал и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. «Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Поэтому я призываю (Зеленского) объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их», – отметил Мадьяр.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал безобразными угрозы Зеленского в адрес Орбана. «Официально обращаюсь ко всем высоким представителям Европейского союза – председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Кошту и министру иностранных дел ЕС Кае Каллас и прошу дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Владимира Зеленского. Он перешел все «красные линии», – заявил политик.

Любопытно, что на следующий день после прозвучавших от Зеленского угроз Украина обвинила венгерские власти в захвате «в заложники» семи своих граждан. По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, задержанные – работники «Ощадбанка». Они ехали на двух автомобилях, принадлежащих организации, следовали на Украину транзитом через Австрию и перевозили наличные, осуществляя регулярное обслуживание банков.

Министр сообщил, что Украина направила Венгрии ноту с требованием немедленно освободить украинцев. Кроме того, Киев намерен обратиться к ЕС с призывом «дать четкую правовую оценку незаконным действиям Венгрии – захвату заложников и ограблению», подчеркнул он.

В «Ощадбанке» уверяют, что груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим европейским таможенным процедурам. «Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составил 40 млн долларов, 35 млн евро, 9 кг золота», – уточнили в организации.

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом обострился после приостановки транзита нефти через «Дружбу». Будапешт заблокировал предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступил против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу.