Венгрия: Угрозы Зеленского в адрес Орбана вышли за рамки допустимого

В Венгрии заявили о недопустимости угроз Зеленского Орбану из-за кредита Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Угрозы и шантаж президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вышли за рамки допустимого, заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, пишет РИА «Новости». Он отметил, что Зеленский начал угрожать Орбану встречей с бойцами ВСУ из-за блокировки очередного кредита от Евросоюза для Украины, который составил бы 90 млрд евро.

Золтан Ковач в своем заявлении подчеркнул: «Эти угрозы и шантаж от Зеленского вышли далеко за все допустимые рамки. Когда кто-то угрожает передать адрес человека украинским военным просто потому, что он не поддерживает очередной пакет вооружений на 90 миллиардов евро, – это не дипломатия, это открытая угроза».

По словам Ковача, венгерская сторона расценивает подобные заявления как недопустимые и подчеркивает, что Венгрия вправе самостоятельно принимать решения относительно поддержки Украины и распределения финансовой помощи из бюджета Евросоюза.

Ранее Венгрия не раз выступала против коллективных кредитов для Украины, призывая к учету национальных интересов и необходимости прямых переговоров между Будапештом и Киевом по ряду вопросов. Официальный Будапешт также неоднократно отмечал, что поддержка Украины не должна осуществляться путем шантажа или угроз со стороны ее руководства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский пригрозил передать адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины.

Позже первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что после этого Орбан оказался под угрозой покушения со стороны Киева, тем более что ранее украинские спецслужбы уже связывали с атаками на мировых лидеров.



