Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку

Четыре жителя Новой Каховки пострадали при обстреле ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Новой Каховке Херсонской области четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов.

Он уточнил: «По городскому округу города Новая Каховка 6 марта зафиксировано более 30 обстрелов населённых пунктов. В результате обстрелов в городе Новая Каховка повреждены два легковых автомобиля, в которых четыре человека получили ранения различной степени тяжести».

По данным местных властей, всего за день повреждения получили три индивидуальных дома. Кроме того, были затронуты линии электропередачи, участки газопроводов и прилегающие придомовые территории. Оганесов отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в пятницу на дороге в Алешкинском округе Херсонской области обнаружили тела погибших, которые стали жертвами удара украинского беспилотника.

Также в пятницу дроны ВСУ сбросили боеприпасы на людей у продуктового магазина в Алешках, в результате чего два человека погибли и еще 12 пострадали. А в понедельник ВСУ нанесли удар по отделу МВД в Херсонской области, убив пять полицейских и ранив еще шестерых.



