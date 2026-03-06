Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?9 комментариев
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку
Четыре жителя Новой Каховки пострадали при обстреле ВСУ
В результате серии обстрелов населенных пунктов в Новой Каховке Херсонской области пострадали четыре мирных жителя, повреждены три дома и объекты инфраструктуры, сообщают местные власти.
В Новой Каховке Херсонской области четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов.
Он уточнил: «По городскому округу города Новая Каховка 6 марта зафиксировано более 30 обстрелов населённых пунктов. В результате обстрелов в городе Новая Каховка повреждены два легковых автомобиля, в которых четыре человека получили ранения различной степени тяжести».
По данным местных властей, всего за день повреждения получили три индивидуальных дома. Кроме того, были затронуты линии электропередачи, участки газопроводов и прилегающие придомовые территории. Оганесов отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Ранее в пятницу на дороге в Алешкинском округе Херсонской области обнаружили тела погибших, которые стали жертвами удара украинского беспилотника.
Также в пятницу дроны ВСУ сбросили боеприпасы на людей у продуктового магазина в Алешках, в результате чего два человека погибли и еще 12 пострадали. А в понедельник ВСУ нанесли удар по отделу МВД в Херсонской области, убив пять полицейских и ранив еще шестерых.