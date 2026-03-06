В Дагестане зафиксировали два землетрясения магнитудой 2,8 и 4,7 без последствий

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Дагестане зафиксированы два землетрясения. По информации регионального управления МЧС, оба сейсмических события произошли 6 марта в 16:44 по московскому времени – в Унцукульском районе на глубине 13 км магнитудой 2,8 и в Хасавюртовском районе на глубине 79 км магнитудой 4,7, передает ТАСС.

В пресс-службе отметили: «Объекты соцкультбыта функционируют в обычном режиме. Сейсмическое событие на поверхности не ощущалось, в ОДС и в ЕДДС сообщений от населения не поступало».

В результате землетрясений пострадавших и разрушений не зафиксировано. Все службы продолжают работу в стандартном режиме, угрозы для жителей нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года жители городов и районов по всему Дагестану ощутили толчки от землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря. Очаг землетрясения магнитудой 6,0 находился в 41 км к северо-западу от города Дербент на глубине 12 км.

До этого в июле 2023 года в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,7–5,9.



