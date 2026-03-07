Власти Эквадора сообщили о планах привлечь 638 млн долларов в нефтяной сектор

Tекст: Денис Тельманов

Эквадор намерен подписать дополнительные контракты с частными компаниями для расширения добычи нефти и проведения реформы управления месторождениями.

Власти Эквадора рассчитывают привлечь более 638 млн долларов инвестиций в нефтяной сектор в 2026 году благодаря новым контрактам с частными компаниями, передает РИА «Новости».

Заместитель министра углеводородов Эдуардо Расинес заявил агентству Reuters: «В результате новых контрактов уже в этом году будут получены обязательства инвестировать более 638 миллионов долларов».

По его словам, правительство ведет переговоры с частными компаниями о продлении действующих соглашений и установлении новых целей по инвестициям и добыче нефти.

Первый подобный контракт Эквадор подписал в 2024 году с китайской Andes Petroleum, а в 2024 году планируется заключить еще пять соглашений.

Правительство ожидает, что в 2026 году средний уровень добычи нефти достигнет 465 тысяч баррелей в сутки, что на 29 тысяч баррелей больше предыдущего года. В 2025 году производство сократилось из-за аварии на государственном нефтепроводе SOTE.

Министерство прогнозирует рост добычи нефти до 2028 года благодаря новым тендерам. До конца 2024 года запланирован международный тендер на разработку до 15 маргинальных блоков, находящихся сейчас в управлении Petroecuador.

Также власти ведут переговоры с иностранной государственной компанией по разработке 11 морских блоков у побережья страны. Если соглашения не будет достигнуто, участки выставят на тендер в следующем году.

По словам Расинеса, планируется активизировать проведение конкурсов для частных компаний и проводить их ежегодно. В текущем году также запланирована реформа законодательства, разрешающая частным компаниям управлять действующими месторождениями, и ускорение выдачи экологических лицензий для проектов с потенциалом до 130 тысяч баррелей в сутки.

