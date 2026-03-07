В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.3 комментария
Меркель заявила о необходимости самостоятельной дипломатии Евросоюза
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила за самостоятельную дипломатическую стратегию Евросоюза и подчеркнула важность политического единства Европы.
Меркель заявила о необходимости усиления самостоятельности Евросоюза в мировой политике и более активном использовании дипломатических инструментов для урегулирования украинского конфликта, передает «Вести». Она подчеркнула, что Европа должна «взять свою судьбу в собственные руки» и быть единой политической силой, сочетая военную поддержку Украины с реализацией собственной дипломатической стратегии.
Бывший канцлер напомнила, что еще в 2021 году выступала против того, чтобы переговоры с президентом России Владимиром Путиным оставались исключительной прерогативой Соединенных Штатов.
