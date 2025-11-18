Tекст: Вера Басилая

Кошта заявил, что расширение Евросоюза, в которое войдут Украина, Молдавия и страны Западных Балкан, станет ключевым этапом для укрепления позиций ЕС как геополитического игрока, передает РИА «Новости».

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что Албания завершит переговоры о вступлении в ЕС в конце 2027 года, а Черногория – в 2026 году. По ее словам, переговоры по вступлению Украины и Молдавии могут быть завершены к концу 2028 года.

ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов летом 2022 года, однако процесс их интеграции вызывает споры внутри самого Евросоюза. Ряд стран, включая Венгрию, выступают против скорого вступления Киева в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявил, что решения о членстве Украины пока нельзя принимать, так как для этого необходимо единогласие всех участников ЕС, а Венгрия пока не поддерживает этот процесс.

Источник в Москве подчеркивал, что возможная попытка интеграции Украины и Молдавии в ЕС помимо мнения Венгрии ставит под сомнение репутацию Еврокомиссии, при этом Киев и Кишинев, по мнению Москвы, в ближайшее время не смогут соответствовать критериям организации.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза.

Новый премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

В МИД уточнили, что возможное членство Украины в Евросоюзе приведет к критическим последствиям для экономики Европы, включая рост преступности и налоговой нагрузки.