Захарова: Принятие Украины в ЕС может разорвать в клочья экономику Европы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что принятие Украины в ЕС способно «разорвать в клочья» экономическую ситуацию Европы, передает ТАСС.

По ее словам, уже сейчас среди стран ЕС и кандидатов на вступление растет недовольство перспективой членства Украины, а также усиливаются опасения по поводу повышения налоговой нагрузки, перераспределения бюджетных средств в пользу Киева, роста преступности и нелегальной миграции.

«Экономическая ситуация внутри самого объединения на данный момент уже является критической. А в случае вступления в него Украины это может просто разорвать в клочья», – заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что сближение с Украиной не приносит Евросоюзу ожидаемого эффекта, а напротив – приводит к экономической и политической деградации. Она отметила, что Брюссель вместе с Киевом организовал «настолько очевидную постановочную игру» вокруг евроинтеграции Украины, что становится понятно: страна далека от исполнения стандартов ЕС, а ее реальная готовность к вступлению в союз отсутствует.

Ранее Еврокомиссия выдвинула повторную рекомендацию начать переговоры по приему Украины, выразив надежду на успех этого процесса до конца года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о планах начать переговоры с Украиной о членстве в Евросоюзе до конца года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в ЕС угрозой для экономики и безопасности союза и предложил ограничиться стратегическим партнерством.

Новый премьер Чехии Андрей Бабиш также заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз.