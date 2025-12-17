  • Новость часаПутин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Платформа Roblox выразила готовность выполнять требования Роскомнадзора
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    Путин заявил о возвращении России полного суверенитета за время СВО
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин заявил о деградации западной «цивилизованной» семьи
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    17 декабря 2025, 15:44 • Новости дня

    Лавров обвинил ЕС в попытке подорвать усилия Трампа по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз рассчитывает сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу через давление на российскую собственность.

    Евросоюз пытается дестабилизировать усилия США по урегулированию ситуации на Украине, покушаясь на российские активы, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    «Мы осудили практику применения односторонних принудительных мер, которые подрывают нормы международного права», – отметил Лавров. По его словам, эта политика особенно заметна на фоне украинского кризиса, где Европа, по мнению министра, «пытается подорвать конструктивные устремления администрации Дональда Трампа».

    Лавров подчеркнул, что ЕС, действуя вопреки сложившимся международным экономическим и финансовым принципам, пытается распоряжаться российской собственностью, которая ранее Западом признавалась неприкосновенной. Министр убежден, что подобные меры подрывают основы доверия в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила, что российские активы в Европе останутся замороженными, пока Россия не прекратит боевые действия и не компенсирует ущерб Украине.

    В Евросоюзе продолжаются споры относительно конфискации российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

    17 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Юристы из двух групп, в одну из которых были включены эксперты Киевской школы экономики, сочли «маловероятным» успех исков России против Бельгии в случае использования замороженных российских активов, пишет Politico.

    Предложенную ситуацию рассматривали две группы, одна из Covington&Burling, другая объединила специалистов из Киевской школы экономики, Стэнфордского университета и немецкой юридической фирмы Bender Harrer Krevet, пишет Politico.

    Обе группы заявили, что России будет «почти невозможно» найти юрисдикцию, которая рассмотрит ее иск против Бельгии, а решения российских судов не будут признаны или исполнены в ЕС или Британии по соображениям политики. Также отмечается, что для подачи иска в Европейский суд или Международный суд ООН (International Court of Justice) потребуется согласие сторон на их юрисдикцию, которого Россия не дает.

    В письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупреждал о возможных ответных исках Москвы и ссылался на двусторонний инвестиционный договор, но Covington&Burling указала, что этот договор не распространяется на суверенные активы.

    Юристы также напомнили, что главное юридическое давление на Бельгию возникло при заморозке активов и их дальнейшей полной иммобилизации, а не при возможной передаче Украине. По мнению авторов обеих юридических позиций, возможные новые риски являются несущественными и не сравнимы с преимуществами для безопасности Европы и поддержки Украины.

    Бельгийское правительство не предоставило свой комментарий на запрос издания.

    До этого Politico писало, что отказ от предоставления киевскому режиму «репарационного кредита» за счет замороженных активов России может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгия отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    17 декабря 2025, 09:05 • Новости дня
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» Украине станет катастрофой для ЕС
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» Украине станет катастрофой для ЕС
    @ Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Репутация Евросоюза может пострадать в случае отказа от предоставления Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов, сообщило издание Politico.

    Европейское издание Politico пишет, что провал переговоров о передаче замороженных российских активов на Украину угрожает вызвать серьезный имиджевый кризис для Евросоюза, усугубляя внутренние разногласия между странами блока, передает ТАСС.

    По информации источников издания, вероятность передачи активов Киеву снизилась после недавних переговоров, а процесс экспроприации практически не движется вперед. Один из европейских чиновников признался: «Мне хочется плакать», ссылаясь на отсутствие прогресса.

    Издание также пишет, что обсуждаемый вариант передачи активов через голосование квалифицированным большинством, названный «ядерным вариантом», усиливает внутренние противоречия в Евросоюзе. Несколько чиновников подчеркнули, что такое решение способно привести к расколу внутри блока и вызвать настоящий политический кризис.

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признался в отсутствии альтернативных сценариев финансирования Украины.

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.

    Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей.

    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    16 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    «Коалиция желающих» повысила готовность своих войск перед вероятной отправкой на Украину
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень боеготовности военных подразделений стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен на фоне обсуждений о возможной их отправке на Украину.

    Страны «коалиции желающих» повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в ожидании гипотетической отправки на Украину, передает ТАСС. Министр обороны Британии Джон Хили заявил об этом во время заседания контактной группы по вопросам военной поддержки Киева, прошедшего по видеосвязи.

    «Через «коалицию желающих» мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир», – отметил Хили в эфире телеканала Sky News.

    Также министр подчеркнул, что финансирование направляется на тренировочные программы и расширение возможностей быстрой дислокации войск. Дополнительные детали относительно сроков и объемов возможного развертывания в ходе заявления не уточнялись.

    Причастные к так называемой коалиции желающих государства закончили подготовку к размещению войск на украинской территории в случае прекращения огня, заявил ранее британский премьер Кир Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потенциальный бюджет развертывания уже оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10,5 млрд рублей.

    Франция также подтвердила готовность развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Париж разработал вариант, позволяющий обойти запреты на прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

    Кроме того, французское правительство уже утвердило специальный документ, который юридически разрешает отправку военного контингента на Украину.

    Всего к «коалиции желающих» присоединились более 30 стран Европы, которые готовы направить свои войска на Украину после окончания боевых действий.

    17 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения ЕС, пока Россия не прекратит войну и компенсирует Украине весь ущерб, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Активы России останутся замороженными до тех пор, пока Евросоюз не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен отметила, что активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб.

    Она также назвала замороженные на неопределенный срок активы настоящим переломным моментом для Украины и для Европы.

    Евросоюзу предстоит принять окончательное решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах за счет активов России на саммите 18–19 декабря, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на заседании Европарламента, что отсрочка этого вопроса невозможна.

    По оценке МВФ, для поддержки Украины в указанный период потребуется около 137 млрд евро, из которых Евросоюз должен предоставить две трети – 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила два возможных подхода: использование российских активов или оформление коллективного кредита для покрытия нужд Киева.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение должно быть принято исключительно на декабрьском саммите Евросовета, так как задержка неприемлема. Она также отметила, что Евросоюз утвердил бессрочную заморозку российских активов, назвав это критическим шагом для поддержки предложенной схемы финансирования.

    По словам главы Еврокомиссии, ни один из вариантов финансирования не может быть реализован без согласия лидеров стран-участников ЕС, поскольку вопрос о будущем этих средств остается ключевым и политически значимым для всего сообщества.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы.

    Эксперты предупредили, что из-за возможного «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат ухудшится.

    17 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уточнил характер возможного ответа Москвы на конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме президенту России задал вопрос о том, какой ответ последует от Москвы, если страны Евросоюза примут решение о конфискации российских финансовых активов, замороженных на Западе. Как пишет ТАСС, он отметил, что этот вопрос станет одним из главных на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.

    Орбан подчеркнул, что недавно направил письмо Владимиру Путину, интересуясь, примет ли Россия во внимание, кто голосовал за изъятие активов.

    В ответе из Москвы говорилось, что при экспроприации Евросоюзом российских активов последует «решительный ответ с использованием всех инструментов международного права». Также отмечалось, что руководство России учтет позицию отдельных государств – членов Евросоюза по этому вопросу.

    Орбан заявил: «Мы, венгры, защитили себя, и мы ясно дали понять, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не поддержит изъятие замороженных золотовалютных резервов у России или любой другой страны».

    Он подчеркнул, что если Евросоюз примет решение о конфискации, Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. По его словам, изъятие сотен миллиардов у государства всегда вызывает ответные действия, а саму меру он приравнял к объявлению войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов.

    Венгерский премьер также заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.


    16 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС

    Захарова: Число визовых отказов россиянам в ЕС продолжает расти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число отказов в выдаче виз гражданам России в странах Евросоюза продолжает увеличиваться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, эта тенденция сопровождается сокращением сроков пребывания по туристическим визам, а отдельные государства ЕС полностью прекратили их выдачу россиянам, передает ТАСС.

    «Косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов – пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза», – сказала Захарова.

    Она также напомнила, что в ноябре 2025 года вступило в силу решение Еврокомиссии о прекращении оформления многократных шенгенских виз для российских граждан.

    Ранее постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными.

    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    17 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам

    Орбан: Венгрия не обязана продолжать сотрудничество с ЕС по российским активам

    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам
    @ dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отказывается от дальнейшего соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу о замороженных на Западе российских активах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в своем заявлении подчеркнул, что его страна выполняла обязательства по этому принципу, однако Евросоюз в ответ «лишил Венгрию ее прав», передает ТАСС.

    «Я считаю, что с этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло», – заявил Орбан

    По мнению премьера, лидеры Евросоюза нарушили законодательство, предложив решать вопрос по российским активам не консенсусом, а квалифицированным большинством голосов. Такая же схема использовалась, когда рассматривался отказ ЕС от российских энергоносителей, что также лишило Венгрию и другие страны права вето.

    Орбан подчеркнул, что такие действия противоречат главным принципам обсуждения санкций. Он назвал это опасным прецедентом и добавил, что подобное обращение способно породить недоверие и среди других членов сообщества, если их интересы будут проигнорированы аналогичным образом.

    Орбан сделал это заявление накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия на саммите Евросоюза будет выступать против направления российских активов на военные нужды Украины. Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, благодаря чему Брюссель больше не обязан продлевать санкции каждые полгода. Теперь ЕС не придется учитывать мнение Венгрии и Словакии, которые открыто выступают против финансовой и военной поддержки Украины.

    16 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ

    В Нидерландах направили 700 млн евро на беспилотники для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    700 млн евро выделяют Нидерланды на беспилотники для украинской армии, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.

    Нидерланды направят 700 млн евро на закупку беспилотников для Украины, сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс. Как передает РИА «Новости», он также добавил, что еще 250 млн евро пойдет на закупку американского оружия (через PURL).

    Ранее, 8 декабря, правительство Нидерландов объявило о планах выделить дополнительные 700 млн евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Российское посольство в Гааге выразило мнение, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и приведут лишь к затягиванию конфликта.

    С начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений. Россия не раз подчеркивала, что западные поставки оружия мешают достижению урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов выделит 700 млн евро на военную поддержку Киева, из которых 500 млн евро направит министерство обороны, а 200 млн евро – внешнеполитическое ведомство. Власти страны заявили, что полностью собрать такую сумму в следующем году будет трудно.

    Нидерланды ранее планировали выделить 250 млн евро на покупку боеприпасов и систем ПВО для Украины.

    В то же время в стране объявили о закрытии центров для беженцев с Украины из-за сокращения финансирования.

    17 декабря 2025, 10:14 • Новости дня
    Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву

    Euractiv: ЕК не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву

    Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии, сообщает Euractiv.

    Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера поддержать предложение о предоставлении Украине займа, профинансированного за счет замороженных российских активов, размещенных на площадке Euroclear в Бельгии, передает Euractiv.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что ведется работа с бельгийскими властями по дополнительным гарантиям по этому проекту.

    Пока Де Вевер не дал согласия, указывая на возможный риск для экономики страны, если Россия решит вернуть свои активы – большая их часть находится именно в Бельгии. Поздно вечером во вторник дипломаты пытались согласовать дополнительные гарантии для Бельгии, однако существенного прогресса достигнуто не было. Решение о судьбе займа переносится на национальных лидеров, которые должны собраться на саммите в Брюсселе.

    По правилам Евросоюза, для одобрения займа потребуется квалифицированное большинство – не менее 15 стран, представляющих 65% населения блока, формальное согласие Бельгии при этом не обязательно. Несмотря на это, все больше стран и чиновников выражают опасения по поводу политических последствий такого шага вопреки бельгийской позиции.

    Скепсис по поводу схемы высказывали Чехия, Италия, Мальта, Болгария, Венгрия и Словакия, хотя большинство столиц поддерживает инициативу.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ищет минимум квалифицированное большинство, и не исключил, что консультации займут до трех дней.

    Украина, в свою очередь, считает опасения Бельгии необоснованными и называет их неубедительными, отмечая, что они «отражают российскую пропаганду».

    Ранее издание Politico сообщило, что отказ от предоставления Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа столкнется с юридическими и экономическими рисками, а ее инвестиционный климат может существенно ухудшиться.

    17 декабря 2025, 01:26 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией

    Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку

    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева по вопросу о том, чем должен закончиться конфликт, «разные».

    По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.

    Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.

    Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.

    Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».

    «Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    17 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Американца удивила сила православной веры и русского характера

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посетив православный храм в России, американец был впечатлён глубиной духовного опыта и признался, что впервые понял, почему русские славятся внутренней силой.

    Американец впервые посетил православный храм в России и был искренне потрясён не только архитектурой, но и атмосферой: он отметил, что «в ваши храмы люди приходят не просить, а чтобы пережить что-то грандиозное, что превосходит их самих», передает «Царьград».

    Гость из США заметил, что в Америке церкви устроены рационально и обычно создают комфортные условия для прихожан, а российские храмы производят впечатление пространства для глубоких личных переживаний. Его удивило, как легко прихожане стоят неподвижно и молча по несколько часов, не требуя привычных для американцев удобств – стульев, кондиционера или кофе.

    Особенное внимание американец обратил на звучание службы: по его словам, молитва в православной церкви больше напоминает искусство или даже боевой марш, в отличие от лёгкой и позитивной церковной музыки у него на родине. Он признался, что после этого опыта начал понимать, почему в России так ценят внутреннюю силу: «Вы растёте в культуре, где слабость не поощряется даже в молитве».

    Похожие впечатления у американцев возникают и в быту. Одна гостья Москвы рассказала, что после посещения магазинов её представления о России полностью изменились. Она ожидала увидеть пустые полки, но оказалась поражена изобилием товаров и особенно мясной продукцией, которой, по её словам, в США не встретить в таком количестве.

    По мнению иностранных гостей, привычный стереотип о России как о бедной стране не выдерживает столкновения с реальностью: жизнь здесь насыщенная и современная, что часто оказывается настоящим открытием для гостей с Запада.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем принципиальная разница между русскими и американцами.

    16 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    В Латвии запретили доступ к десяти российским сайтам

    NEPLP ограничил доступ к десяти российским интернет-ресурсам

    В Латвии запретили доступ к десяти российским сайтам
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский совет по электронным СМИ (NEPLP) расширил список заблокированных российских ресурсов, сославшись на возможную угрозу национальной безопасности страны.

    Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) заблокировал еще десять российских сайтов, передает РИА «Новости». В опубликованном сообщении от имени совета говорится, что там получили письмо от другого компетентного органа государственного управления с результатами проверки сайтов ostrogozhskinfo.ru, svoi36.ru, gorcom36.ru, bloknot-voronezh.ru, riavrn.ru, opvo36.ru, tv-gubernia.ru, тимрегион.рф, zttim.ru и kubkprf.ru.

    По утверждению латвийских властей, распространение на этих ресурсах определенного контента расценивается как противоречащее интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. На прошлой неделе NEPLP также запретил доступ к 12 другим российским сайтам, обвиняя их в формировании позитивного отношения к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Латвии приняли решение выдворить более 800 граждан России, проживающих в стране.

    До этого Министерство иностранных дел России отметило «запредельный уровень» русофобии в действиях властей Латвии.

    Напомним, что по итогам ноября Латвия оказалась в тройке лидеров «Рейтинга недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    17 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России

    Песков: Уиткофф с каждым новым контактом все лучше понимает позицию России

    Песков заявил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России
    @ Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента США по урегулированию на Украине Стивен Уиткофф с каждым новым общением с Москвой начинает лучше понимать позицию России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Уиткофф с каждым новым контактом с Москвой все лучше понимает позицию России по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Уиткофф реализует политику своего президента, а не России. Таким образом, оценка позиции России не означает изменений в подходах американского спецпредставителя.

    Он также заявил, что в ближайшие дни визита Стивена Уиткоффа в Кремле не ожидают.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана по Украине из 20 пунктов после пятичасовых переговоров в Берлине с Владимиром Зеленским.

    Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

    16 декабря 2025, 20:30 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии пользы от участия европейцев в переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в пользе присутствия европейских стран на переговорах по Украине, отметив отсутствие информации об их итогах.

    Привлечение европейских стран к переговорам по мирному урегулированию на Украине вряд ли приведет к появлению приемлемых для России итогов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, «участие европейцев [в переговорах по Украине] в плане приемлемости ничего хорошего не сулит».

    Песков также сообщил, что Россия не располагает деталями прошедших недавно переговоров между США, Киевом и европейскими странами по украинскому вопросу. Пресс-секретарь президента отметил, что Москва пока не получала никакой информации о результатах данного диалога.

    Представитель Кремля подчеркнул, что позиция России остается неизменной, и указал на необходимость учитывать интересы Москвы при любом обсуждении путей урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стубб отметил отсутствие у Европы единого решения по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, Владимир Зеленский в Берлине заявил, что переговоры по урегулированию на Украине сейчас являются наиболее интенсивными и сфокусированными с начала конфликта.


    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

