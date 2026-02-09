Лавров: США при Байдене превратили доллар в оружие

Tекст: Вера Басилая

Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS заявил, что Россия не стремилась отказаться от доллара. По его словам, именно Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене сделали доллар оружием против неугодных стран, передает ТАСС.

Лавров также рассказал, что Россия не выступает за упразднение Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации, но настаивает на необходимости реформ.

По его словам, Москва и страны БРИКС добиваются справедливого распределения голосов и прав в этих структурах. Лавров отметил, что с момента создания БРИКС страны-участницы боролись за реформу бреттон-вудских институтов, чтобы их влияние соответствовало реальному экономическому и торговому весу объединения.

Министр добавил, что Россия продолжит добиваться равноправия для стран БРИКС в международных экономических организациях и выступает за справедливую конкуренцию на мировом рынке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доля доллара в мировой торговле снижается.

Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

Россия и Китай договорились поддерживать усилия по реформе ВТО. Обе страны выступают против протекционизма и односторонних ограничительных мер.