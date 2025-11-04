Россия и Китай выступили за реформу ВТО и развитие глобальной торговли

Tекст: Вера Басилая

Россия и Китай договорились поддерживать реформу Всемирной торговой организации для повышения эффективности этой структуры, передает ТАСС. Соответствующее заявление содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств двух стран.

«Стороны выступают за укрепление многосторонней торговой системы, центральную роль в которой играет Всемирная торговая организация, и поддерживают усилия по ее реформированию, включая восстановление полноценно функционирующей системы разрешения споров и совершенствование механизма принятия решений, с целью повышения эффективности и авторитета организации в текущих реалиях», – говорится в коммюнике.

Кроме этого, Москва и Пекин подтвердили готовность продвигать процессы инклюзивной экономической глобализации, усиливать партнерский диалог и координацию в вопросах создания справедливых мировых финансовых и торговых систем. Особое внимание стороны намерены уделять расширению прав развивающихся стран в управлении мировой экономикой и предотвращению злоупотреблений монопольным положением со стороны отдельных государств.

Также Россия останется участником «Группы друзей инициативы по глобальному развитию». Ожидается, что обе страны будут укреплять сотрудничество в этой сфере, помогая ускорить выполнение целей ООН по устойчивому развитию до 2030 года.

В совместном документе отмечено намерение содействовать упрощению процедур торговли и поддерживать соблюдение ключевых принципов ВТО, таких как недискриминация и транспарентность. Москва и Пекин выступают против протекционизма, призывая к формированию открытых и честных условий для мировой торговли, а также к заключению новых соглашений на запланированной в 2026 году конференции ВТО в Камеруне.

Дополнительно стороны договорились скоординировать свои позиции на международных площадках, включая ООН, ШОС, БРИКС и АТЭС. Особый акцент будет сделан на совместной работе против односторонних ограничительных мер и унилатерализма, а также на использовании неформального механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО.

Россия и Китай согласовали комплекс мер по развитию туризма, торговли, научных исследований и сотрудничеству в Арктике.

Напомним, в Пекине прошла встреча Михаила Мишустина и Си Цзиньпина, завершившая двухдневный визит российского премьера в Китай.