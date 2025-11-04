Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР
В Пекине состоялась встреча главы правительства России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая завершила двухдневный визит российского премьера в Китай.
Переговоры между Мишустиным и Си Цзиньпином прошли в Большом восточном зале Дома народных собраний, передает ТАСС.
Перед началом встречи лидеры двух государств по протоколу обменялись рукопожатием и сделали совместную фотографию. Далее беседа продолжилась в официальном формате за закрытыми дверями, ее повестка не раскрывалась.
Мишустина на переговорах сопровождали вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и Александр Новак, а также ряд министров, среди которых министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр финансов Антон Силуанов. В состав делегации также вошли представители МИД и Центрального банка России.
Днем ранее, 3 ноября, Михаил Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР, в аэропорту его встретили почетный караул и представители обеих стран.
