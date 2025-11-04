Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР

Tекст: Катерина Туманова

Переговоры между Мишустиным и Си Цзиньпином прошли в Большом восточном зале Дома народных собраний, передает ТАСС.

Перед началом встречи лидеры двух государств по протоколу обменялись рукопожатием и сделали совместную фотографию. Далее беседа продолжилась в официальном формате за закрытыми дверями, ее повестка не раскрывалась.

Мишустина на переговорах сопровождали вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и Александр Новак, а также ряд министров, среди которых министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр финансов Антон Силуанов. В состав делегации также вошли представители МИД и Центрального банка России.

Днем ранее, 3 ноября, Михаил Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР, в аэропорту его встретили почетный караул и представители обеих стран.

