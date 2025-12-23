Житель Брянска получил восемь лет за финансирование терроризма

История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.3 комментария
Брянский суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы за перечисления денег на электронный кошелек, использовавшийся террористическим сообществом, сообщили в региональном управлении СК.
Суд признал 44-летнего жителя Брянска виновным в содействии террористической деятельности, передает СУ СК РФ по региону. В материалах дела уточняется, что с мая 2023 года по февраль 2024 года мужчина через банковские переводы перечислял деньги на электронный кошелек, который использовался для нужд движения, признанного террористическим сообществом.
Как сообщили в ведомстве, с учетом собранных следователем доказательств суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы, два из которых надлежит отбыть в тюрьме, а шесть – в исправительной колонии строгого режима.
Операцию по пресечению финансирования террористического сообщества провели сотрудники УФСБ России по Брянской области при поддержке регионального управления МВД. Доказательства, собранные следователями регионального управления Следственного комитета, оказались достаточными для вынесения приговора по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Брянский областной суд приговорил 27-летнего местного жителя к 12 годам строгого режима за государственную измену и передачу данных о дислокации российских войск представителю ВСУ.
А в феврале еще один житель Брянской области Артур Юн-Ку-По был признан виновным в шпионаже и получил 17 лет строгого режима за передачу сведений украинским вооруженным формированиям.
Кроме того, второй Западный окружной военный суд вынес приговор 33-летней гражданке Узбекистана и назначил ей 15 лет заключения за финансирование боевиков запрещенной в России организации.