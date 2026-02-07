Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.0 комментариев
Украинский рецидивист из «Азова» сдался в плен под Изюмом
Украинский рецидивист из состава группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) сдался в плен российским войскам на изюмском направлении в Харьковской области.
Украинский рецидивист из группировки «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) сдался в плен российским военным на изюмском направлении в Харьковской области, передает ТАСС. По информации агентства, речь идет о Евгении Викторовиче Борщуке, который сообщил о семи судимостях, включая обвинения по статьям 185, 187 и 121 Уголовного кодекса Украины, в том числе за убийства.
Борщук рассказал: «Я – Борщук Евгений Викторович – [имею] семь судимостей – 185-я, 187-я и 121-я [статьи УК Украины], в том числе убийства. <…> С 22 июля 2024 года [нахожусь на фронте]. С лагеря. Командиры 3-й штурмовой агитировали воевать, рассказывали много чего. Отпускали под условно-досрочное, плюс еще по году надзора, и обещали все судимости снять в течение года».
По его словам, руководство обещало не только снять судимости, но и обеспечить заключенным достойное отношение. Однако, как утверждает пленный, после подписания контракта их сразу отправили на передовую без возможности возвращения обратно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики подразделения «Азов» сбежали с Краснолиманского направления.
Вооруженные силы России уничтожили батальон «Азова» на этом участке фронта.
В Донецкой Народной Республике ликвидировали одного из так называемых «рекламных лиц» бригады «Азов».