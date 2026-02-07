  • Новость часаГенерал Алексеев пришел в себя после покушения
    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм для Запада
    Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым о территориях
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    Зеленский: США добиваются от Украины завершения конфликта к лету
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 февраля 2026, 12:56 • Новости дня

    Украинский рецидивист из «Азова» сдался в плен под Изюмом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский рецидивист из состава группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) сдался в плен российским войскам на изюмском направлении в Харьковской области.

    Украинский рецидивист из группировки «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) сдался в плен российским военным на изюмском направлении в Харьковской области, передает ТАСС. По информации агентства, речь идет о Евгении Викторовиче Борщуке, который сообщил о семи судимостях, включая обвинения по статьям 185, 187 и 121 Уголовного кодекса Украины, в том числе за убийства.

    Борщук рассказал: «Я – Борщук Евгений Викторович – [имею] семь судимостей – 185-я, 187-я и 121-я [статьи УК Украины], в том числе убийства. <…> С 22 июля 2024 года [нахожусь на фронте]. С лагеря. Командиры 3-й штурмовой агитировали воевать, рассказывали много чего. Отпускали под условно-досрочное, плюс еще по году надзора, и обещали все судимости снять в течение года».

    По его словам, руководство обещало не только снять судимости, но и обеспечить заключенным достойное отношение. Однако, как утверждает пленный, после подписания контракта их сразу отправили на передовую без возможности возвращения обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики подразделения «Азов» сбежали с Краснолиманского направления.

    Вооруженные силы России уничтожили батальон «Азова» на этом участке фронта.

    В Донецкой Народной Республике ликвидировали одного из так называемых «рекламных лиц» бригады «Азов».

    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    7 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров

    Украинские рейнджеры переброшены в Харьковскую область

    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины переброшены в Харьковскую область.

    «В Харьковскую область для исправления ситуации на фронте переброшены подразделения отдельного рейнджерского полка сил спецопераций Украины, который понес значительные потери в Сумской области», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы продолжили продвижение практически по всем участкам фронта, при этом авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» активно наносили удары по позициям ВСУ. Украинские силы сосредоточились на удержании позиций и переброске спецназа, не переходя к активным наступательным действиям.

    В районе Старицы российские подразделения вели зачистку лесного массива, продвигаясь вглубь. На юго-запад от Симиновки «Северяне» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 350 м. В районе Волчанских Хуторов российская авиация уничтожила позиции ВСУ, а штурмовые группы продвинулись на 100 м.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции украинской бригады в районе Колодезного, а штурмовые группы продвинулись на трех участках на 350 м. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожали огневые точки и транспорт ВСУ, изменений линии фронта не отмечено.

    На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения сохраняют темпы наступления при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Украинские силы обороняются с помощью массового применения беспилотников и артиллерии.

    В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвигаются на семи участках, в Краснопольском – на шести, в Глуховском – на двух, общее продвижение за сутки составило более 900 м.

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не было, авиация уничтожила украинские позиции в районе Соляников.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ.

    7 февраля 2026, 12:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    7 февраля 2026, 12:26 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Пораженные предприятия выполняли заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того удары наносились по местам хранения БПЛА и подготовки к запуску на военных аэродромах.

    В итоге цели удара были достигнуты, асе назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 882 беспилотника, 650 ЗРК, 27 542 танка и другие бронемашины, 1 660 боевых машин РСЗО, 33 133 орудия полевой артиллерии и миномета, 53 855 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    На этой неделе ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    7 февраля 2026, 05:30 • Новости дня
    Пожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    Пожар на предприятии в Тверской области произошел из-за атаки БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Тверской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника на территории предприятия в Конаковском округе ночью зафиксировано возгорание, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

    На данный момент о пострадавших не сообщалось. «Все силы и средства на месте», – приводятся слова Королева в Telegram правительства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области результате удара дрона по легковому автомобилю погиб мужчина, женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В Курской области дрон вызвал пожар, погиб мужчина, пострадали три человека, в том числе ребенок.

    7 февраля 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    ПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до 07.00 мск наибольшее число беспилотников было сбито над Волгоградской областью – 45 аппаратов. Восемь БПЛА уничтожили над Брянской областью, по шесть – над Ростовской и Саратовской, по четыре – над Орловской и Тверской областями.

    Кроме того, в сообщении отмечается, что три беспилотника были перехвачены над Курской областью, по одному – над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 20.00 до 23.00 мск  ПВО сбила 20 украинских беспилотников самолетного типа.

    7 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уничтоженная в зоне СВО диверсионно-разведывательная группа ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была вооружена в основном автоматами Калашникова, сообщил ветеран ВС РФ, кавалер ордена Мужества, действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой».

    По его словам, уничтоженная в зоне спецоперации на Украине диверсионно-разведывательная группа, которая состояла из американских, британских и польских наемников, была преимущественно вооружена автоматами Калашникова, передает РИА «Новости».

    «Святой» рассказал, что в распоряжении ДРГ также находились автоматы типа AR, одна винтовка HK-416 и полуавтоматическая «марксмановская» винтовка калибра 7,62 на 51 миллиметр. Ранее он отмечал, что численность уничтоженной группы составляла около десяти человек.

    Ветеран добавил, что уровень подготовки иностранных наемников был высоким, однако, по его мнению, этот опыт не соответствовал специфике конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке ее прорыва в ЛНР.

    Украинскую ДРГ готовили британские и канадские инструкторы.

    В России под суд отдали офицеров украинской ДРГ за подготовку терактов.

    7 февраля 2026, 00:18 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Курскую область погиб мужчина и пострадал ребенок
    В результате атаки БПЛА на Курскую область погиб мужчина и пострадал ребенок
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Верхний Любаж Фатежского района дрон вызвал пожар, погиб мужчина, пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что поздно вечером вражеский дрон упал на участок частного дома, что привело к возгоранию двух хозяйственных построек и бани. На месте происшествия работают оперативные службы, а пожарные устраняют последствия возгорания.

    В результате инцидента погиб 27-летний мужчина, который находился в гараже во время атаки. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Еще трое человек получили ранения: 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка были госпитализированы с осколочными ранениями, а также сотрясением мозга у взрослых. Им оказывается необходимая медицинская помощь, после чего пострадавших доставят в Курскую областную клиническую больницу. Хинштейн пообещал оказать семье всю необходимую поддержку.

    «Грязные варварские атаки по мирным людям. Нет никаких оправданий таким подлым преступлениям», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курск прибыли жители Суджанского района, ранее против воли вывезенные на Украину. Женщина из Курской области рассказала о недостатке лекарств во время содержания на Украине. Возвращенные с Украины жители Курской области пожаловались на «вонючую тушенку», которой их кормили в пункте временного размещения в Сумах. Возвращенного с Украины жителя Курской области госпитализировали.

    7 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию

    Reuters: Территориальный вопрос по Украине не решен

    Reuters рассказало о переговорах США и Киева по украинскому урегулированию
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения Киева с Москвой уже в марте, при этом территориальный вопрос по-прежнему не решен, сообщает Reuters.

    Источники Reuters отметили, что «сроки, вероятно, сдвинутся, учитывая отсутствие согласия по ключевому вопросу о территории». «В территориальном вопросе по-прежнему нет никакого прогресса», – заявил источник.

    В Киеве при этом выразили открытость к поиску «творческих решений», включая создание демилитаризованной зоны или зоны свободной торговли. Кроме того, статус Запорожской АЭС остается предметом разногласий на переговорах сторон, передает РИА «Новости».

    В обсуждаемом США и Украиной плане предполагается, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет вынесено на референдум. По информации агентства, референдум должен пройти одновременно с национальными выборами на Украине.

    Reuters приводит слова одного из источников: «Американцы торопятся». Он заявил, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев. Два источника сообщили, что обсуждалась возможность проведения национальных выборов и референдума в мае. Однако некоторые источники сочли предложенные сроки нереалистичными.

    Киев отказывается заключать мирное соглашение без гарантий безопасности от США и других стран, отмечает агентство. Американские переговорщики выразили мнение, что у администрации США будет меньше времени на закрепление соглашения по мере приближения ноябрьских выборов в американский Конгресс. Переговорная группа США, возглавляемая Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, рекомендовала украинским коллегам ускорить проведение голосования на недавних встречах в Абу-Даби и Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой. Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине.  Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    6 февраля 2026, 17:50 • Новости дня
    Канада заявила о передаче Киеву ракет для усиления ПВО

    Канада договорилась передать Киеву ракеты AIM для усиления ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев получит от Канады ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны, при этом стороны дополнительно рассмотрели вопросы производства беспилотников и обучения военных, сообщили в Минобороны Украины.

    Канада передаст Киеву ракеты AIM для систем противовоздушной обороны. Такое решение было принято по итогам переговоров министров обороны Канады и Украины Михаила Федорова и Дэвида Макгинти, передает ТАСС.

    «Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера на Украину», – заявил глава Минобороны Канады.

    Кроме передачи ракет, стороны обсудили соглашение по производству беспилотников и новые направления сотрудничества в подготовке украинских военных. Переговоры прошли в формате видеоконференции.

    Ранее власти Украины сообщили о готовности поделиться с Канадой своими военными технологиями, включая производство беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в канадской прессе всплыли подробности шпионского скандала с участием ГУР МО Украины и спецслужб Канады.

    Всего с начала СВО Канада оказала помощь Украине на сумму 22 млрд канадских долларов или 15,9 млрд долларов США.


    6 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    В Нидерландах высказались за скорый мир на Украине

    И.о. главы МИД Нидерландов ван Вил отметил важность скорого мира на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    И.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил отметил, что быстрая договоренность по Украине отвечает интересам страны и выразил обеспокоенность поддержкой союзников.

    И.о. министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в интервью газете Telegraaf выразил обеспокоенность тем, что лишь немногие страны оказывают значительную помощь Украине, а большинство союзников не справляются со своей задачей, передает РИА «Новости». Министр отметил, что Нидерланды в последнее время были одним из главных доноров Киева.

    Ван Вил подчеркнула: «Никогда не знаешь, когда закончатся войны. Будем надеяться на скорое заключение мирного соглашения. Это и в наших интересах».

    Ранее в пятницу глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Евросоюза потратили около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта.

    До этого в декабре Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ. А всего с начала спецоперации на Украине власти Нидерландов зарезервировали порядка 13,6 млрд евро на военную поддержку Киева, из которых почти 8,7 млрд евро уже реализованы в виде поставок вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель партии BVNL Вибрен ван Хага назвал военную поддержку Киева Нидерландами  «отвратительным примером оппортунизма и преступлением».


    6 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: 95% раненых бойцов удается вернуть в строй

    Мантуров сообщил о возвращении в строй 95% раненых благодаря эвакуации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Благодаря комплексной поддержке и инновационным технологиям Минобороны удается возвращать в строй около 95% раненых российских военнослужащих, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Около 95% раненых российских военнослужащих удается возвращать в строй. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров и отметил, что это стало возможным за счет системной работы по своевременной эвакуации бойцов с передовой, несмотря на массовое применение беспилотников противником, передает пресс-служба правительства.

    В ходе стратегической сессии в военном технополисе «Эра», посвященной инновационному развитию военной медицины, Мантуров подчеркнул использование передовых технологий в медорганизациях Минобороны для повышения качества и точности хирургических операций.

    Он также заявил: «Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых бойцов».

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков отметил, что медицина, инженерное обеспечение и логистика существенно влияют на эффективность боевых действий. Он рассказал, что акцент сделан на полном цикле работы с ранеными – от эвакуации до реабилитации, что позволяет выявлять сбои на каждом этапе и совершенствовать взаимодействие между Минобороны, промышленностью и медициной.

    Мантуров добавил, что Россия вышла на флагманский уровень в сфере протезирования: отечественные разработки позволяют максимально восстанавливать утраченные функции. Президент поставил задачу широко внедрять технологии протезирования для поддержки ветеранов СВО, для чего требуется усилить координацию между федеральными ведомствами.

    На выставке в «Эре» были представлены уникальные разработки для военной медицины, включая робототехнические комплексы, защитную одежду, медикаменты и специализированное оборудование, не имеющее аналогов в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в технополисе «Эра» продемонстрировали автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников без участия оператора.

    А год назад Мантуров на подобной сессии в «Эре» заявил, что развитие ИИ сопоставимо с космическими программами и гонкой вооружений, а Россия ведет разработки двойного назначения.

    Президент Владимир Путин отметил, что военные врачи Вооруженных сил России совершают невозможное для спасения солдат.


    6 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    На Украине военкомат задержал священника УПЦ в храме

    На Украине военкомат задержал священника УПЦ прямо на территории храма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Днепропетровской области Украины настоятель Свято-Троицкого храма УПЦ протоиерей Александр Чернядьев был задержан военкоматом прямо во дворе храма.

    Задержание священника протоиерея Александра Чернядьева в городе Никополе  Днепропетровской области Украины произошло на территории Свято-Троицкого храма, отмечает РИА «Новости».

    По словам очевидцев, представители территориального центра комплектования (ТЦК) подошли к нему, когда он был в подряснике и с крестом, после чего увезли священнослужителя в Днепропетровск. Союз православных журналистов отметил в своем сообщении, что сам факт задержания непосредственно в храме вызвал среди прихожан сильное возмущение.

    Напомним, что на Украине священнослужители, соответствующие требованиям по возрасту и здоровью, подлежат мобилизации. В конце 2024 года власти разрешили бронировать представителей «критически важных религиозных организаций», однако, как обращают внимание местные СМИ, в утвержденном Госслужбой по этнополитике реестре от июня 2025 года почти не представлены приходы канонической УПЦ.

    В списке преобладают структуры Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и ряд иных организаций, чья репутация вызывает вопросы. В госслужбе пояснили, что включение в список происходит по специальным критериям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники ТЦК на Украине задержали архимандрита Германа из Варваровского скита УПЦ. В этот же день в Волынской области неизвестные похитили настоятеля храма УПЦ Иоанна Чирика.

    А в Черкасской области сотрудники военкомата вывезли священника УПЦ Константина Волового из дома, хотя он имел право на отсрочку.

    6 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    Михалков решил передать 3 млн рублей премии «Слово» на нужды СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Режиссер Никита Михалков стал обладателем гран-при литературной премии «Слово» и объявил, что решил направить полученную награду на поддержку специальной военной операции на Украине.

    «Я сердечно благодарю всех тех, кто выдвинул меня на эту премию. И хотел бы сказать вот что. Мой отец свою сталинскую премию отдал нам. Я свою премию хочу отдать на нужды СВО, и единственное, что я просил бы, – знать, куда она пошла», – сказал Михалков на церемонии.

    Приз он получил из рук зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Медведев в ходе церемонии заявил, что «перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине», имея в виду болото из романа Артура Конан Дойла. В советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» Михалков играл сэра Генри Баскервиля, передает РИА «Новости».

    Премия «Слово» поддерживает отечественных авторов. Она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ее учредителями выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.

    6 февраля 2026, 14:33 • Новости дня
    Лавров подчеркнул исключительно военные цели атак на Украине

    Лавров: Россия на Украине атакует имеющие двойное назначение или военные объекты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что удары на Украине наносятся исключительно по военным или стратегически важным объектам, согласно нормам международного права.

    Россия соблюдает международное гуманитарное право и наносит удары только по военным и объектам двойного назначения на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал это заявление по итогам переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, передает ТАСС.

    Лавров отметил: «Мы не раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом. И мы до сих пор эти правила соблюдаем, атакуя только те объекты, которые непосредственно имеют двойное значение или чисто военное значение».

    Он также уточнил, что Россия продолжает придерживаться утвержденных норм военных действий и не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, действия российских военных направлены исключительно против законных военных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву после визита в Киев. Перед началом переговоров с Сергеем Лавровым Кассис перепутал место за столом.

    По итогам встречи Лавров сообщил, что Россия уведомила ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства. Лавров также отметил, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе и может столкнуться с саморазрушением.

    6 февраля 2026, 16:45 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских дронов над Белгородом

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов в небе над Белгородской областью были уничтожены четырнадцать украинских беспилотников самолетного типа.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили четырнадцать украинских дронов самолетного типа в небе над Белгородской областью, передает ТАСС.

    По данным Минобороны, обстрел произошел 6 февраля в период с 09.00 мск до 16.00 мск.

    «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», – говорится в заявлении российского ведомства.

    Подробности о последствиях инцидента и возможных разрушениях не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили тридцать восемь украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    В ту же ночь системы ПВО Министерства обороны ликвидировали двадцать шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью.

    В пятницу две ракеты были уничтожены над Орловской областью, а окна в нескольких домах и газопровод низкого давления получили повреждения.

