В НЦ «Россия» прошла конференция литературных критиков и литературоведов
Открытие Всероссийской конференции литературных критиков и литературоведов «Большой стиль» прошло 16 октября в Национальном центре «Россия».
Мероприятие организовали Союз писателей России, Министерство культуры России, Российский книжный союз, Российская государственная библиотека, ИНИОН РАН, Российское общество «Знание», а также МГИК и Литературный институт им. Горького, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Не так давно состоялся внеочередной съезд Союза писателей России, на котором был взят курс на объединение разных союзов и консолидацию лучшей части нашего писательского сообщества на базе СПР. При этом, говоря о писателях, мы имеем в виду всех, кто работает со словом. Это и литературные критики, и преподаватели факультетов литературных институтов, и сценаристы, и драматурги», – подчеркнул помощник президента и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский. По его словам, задача консолидации писательского сообщества сложна, но активно решается.
Замминистра культуры Сергей Першин напомнил, что министерство учредило специальную медаль имени Александра Твардовского, которой будут награждать авторов, фиксирующих актуальные события, находясь рядом с бойцами. Также сформирована рабочая группа, объединяющая руководителей творческих союзов, для эффективного культурного развития страны.
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин акцентировал внимание на детской литературе, отметив, что важно сделать отечественных авторов более известными, поскольку по числу читающих детей до 12 лет Россия занимает лидирующие позиции. Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что по поручению президента Владимира Путина по всей стране возрождаются чтецкие программы и создаются литературные клубы в школах.
Глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил значимость библиотечной сети в продвижении литературы, напомнив, что в стране около 42 тыс. публичных библиотек, способных донести до читателя книги, отвечающие приоритетам государства. В рамках конференции состоялась дискуссия «Главные темы России: 2025» и была представлена тематическая книга-каталог, включающая 420 тем, более 400 историй и событий, а также 520 важных дат, способных вдохновить писателей и творцов.
Особое внимание уделили развитию Национальной литературной премии «Слово», которая поддерживает отечественных авторов и включает семь номинаций – от прозы до перевода. Победителей объявят до 1 февраля 2026 года.